Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars»

В петербургском Планетарии состоится уникальный мультимедийный концерт-трибьют, посвящённый творчеству Lana Del Rey. Этот вечер обещает стать настоящим погружением в мир меланхолии и романтики под звёздным небом. Вы сможете насладиться чувственным голосом и магией рояля, которые создадут атмосферу волшебства и гармонии.
Под гигантским куполом планетария прозвучат главные хиты Lana Del Rey:
Summertime Sadness,
Born To Die,
Young and Beautiful. Эти песни, наполненные кинематографичностью и пронзительной лирикой, оживут в уникальной интерпретации актрисы Александринского театра Любови Штарк. Её голос способен пробуждать самые сокровенные эмоции и создавать незабываемую атмосферу.
Абсолютная темнота зала, переливы света далёких галактик и завораживающие мелодии создадут вечер, который вы не забудете.
Kiss me hard before you go, Summertime sadness, I just wanted you to know, That, baby, you the best — под звездным куполом эти строки обретут новую жизнь, рассказывая истории о любви, одиночестве и красоте мимолётных моментов.
Поющая маска.
Усадьба-джаз, Gnesin Jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Победитель конкурса
Jazz Battle 2017и автор музыки к фильмам и сериалам.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, наполненного музыкой, светом и эмоциями!