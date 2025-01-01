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Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars»
Киноафиша Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars»

Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мультимедийный концерт-трибьют Lana Del Rey в Петербургском Планетарии

В петербургском Планетарии состоится уникальный мультимедийный концерт-трибьют, посвящённый творчеству Lana Del Rey. Этот вечер обещает стать настоящим погружением в мир меланхолии и романтики под звёздным небом. Вы сможете насладиться чувственным голосом и магией рояля, которые создадут атмосферу волшебства и гармонии.

Главные хиты королевы меланхолии

Под гигантским куполом планетария прозвучат главные хиты Lana Del Rey: Summertime Sadness, Born To Die, Young and Beautiful. Эти песни, наполненные кинематографичностью и пронзительной лирикой, оживут в уникальной интерпретации актрисы Александринского театра Любови Штарк. Её голос способен пробуждать самые сокровенные эмоции и создавать незабываемую атмосферу.

Вечер, который останется в вашем сердце

Абсолютная темнота зала, переливы света далёких галактик и завораживающие мелодии создадут вечер, который вы не забудете. Kiss me hard before you go, Summertime sadness, I just wanted you to know, That, baby, you the best — под звездным куполом эти строки обретут новую жизнь, рассказывая истории о любви, одиночестве и красоте мимолётных моментов.

Исполнители вечера

  • Любовь Штарк — вокал. Актриса музыкального театра и преподаватель вокала в Александринском театре. Лауреат и дипломант множества международных вокальных конкурсов, включая фестиваль Поющая маска.
  • Илья Щеклеин — пианино. Петербургский пианист-виртуоз, участник крупных джазовых фестивалей, таких как Усадьба-джаз, Gnesin Jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Победитель конкурса Jazz Battle 2017 и автор музыки к фильмам и сериалам.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, наполненного музыкой, светом и эмоциями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

Фотографии

Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars» Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars»

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