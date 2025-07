Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars»

Мультимедийный концерт-трибьют Lana Del Rey в Петербургском Планетарии

В петербургском Планетарии состоится уникальный мультимедийный концерт-трибьют, посвящённый творчеству Lana Del Rey. Этот вечер обещает стать настоящим погружением в мир меланхолии и романтики под звёздным небом. Вы сможете насладиться чувственным голосом и магией рояля, которые создадут атмосферу волшебства и гармонии.

Главные хиты королевы меланхолии

Под гигантским куполом планетария прозвучат главные хиты Lana Del Rey: Summertime Sadness , Born To Die , Young and Beautiful . Эти песни, наполненные кинематографичностью и пронзительной лирикой, оживут в уникальной интерпретации актрисы Александринского театра Любови Штарк. Её голос способен пробуждать самые сокровенные эмоции и создавать незабываемую атмосферу.

Вечер, который останется в вашем сердце

Абсолютная темнота зала, переливы света далёких галактик и завораживающие мелодии создадут вечер, который вы не забудете. Kiss me hard before you go, Summertime sadness, I just wanted you to know, That, baby, you the best — под звездным куполом эти строки обретут новую жизнь, рассказывая истории о любви, одиночестве и красоте мимолётных моментов.

Исполнители вечера

Любовь Штарк — вокал. Актриса музыкального театра и преподаватель вокала в Александринском театре. Лауреат и дипломант множества международных вокальных конкурсов, включая фестиваль Поющая маска .

Илья Щеклеин — пианино. Петербургский пианист-виртуоз, участник крупных джазовых фестивалей, таких как Усадьба-джаз , Gnesin Jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Победитель конкурса Jazz Battle 2017 и автор музыки к фильмам и сериалам.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, наполненного музыкой, светом и эмоциями!