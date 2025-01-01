Концерт под звездами «Interstellar»

Музыкальное полнокупольное шоу

В Петербургском Планетарии состоится завораживающее полнокупольное шоу «INTERSTELLAR. Концерт под звездами». Под великолепным 25-метровым куполом зрители погрузятся в мир музыки Ханса Циммера и Яна Тирсена, исполненной на фортепиано талантливым пианистом Станиславом Чигадаевым.

Музыка и визуализация

Программа включает величественные композиции из фильмов, таких как «Гладиатор», «Начало», «Перл Харбор», «Темный Рыцарь», «Амели» и «1+1». Во время концерта над головами зрителей будут пролеты комет, северное сияние будет искрить под звездным небом, а зал наполнится музыкой и бескрайним космосом. Представьте, как под заглавную композицию к фильму «Interstellar» вы увидите столкновение галактик и рождение черных дыр, а также выступающий под куполом горизонт событий.

Вдохновение и путешествие

Название «Interstellar» переводится как «межзвездный», и наше шоу станет настоящим путешествием в бесконечность звезд и красоты музыки.

О музыканте

Станислав Чигадаев — выдающийся пианист, лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов, включая международный конкурс им. С.В. Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005), международный конкурс им. М.В. Юдиной (Санкт-Петербург, 2009), международный конкурс им. Б.Сметаны (Чехия, 2010) и Stockholm International Competition (Швеция, 2012). Он также сотрудничал с Андреа Бочелли и Найджелом Кеннеди, а также с дирижерами Фабио Мастранджело, Алимом Шахмаметьевым и Игорем Пономаренко.

Приглашаем вас на увлекательное музыкальное путешествие, которое оставит незабываемые впечатления!