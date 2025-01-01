Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт под звездами «Interstellar»
Киноафиша Концерт под звездами «Interstellar»

Концерт под звездами «Interstellar»

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное полнокупольное шоу

В Петербургском Планетарии состоится завораживающее полнокупольное шоу «INTERSTELLAR. Концерт под звездами». Под великолепным 25-метровым куполом зрители погрузятся в мир музыки Ханса Циммера и Яна Тирсена, исполненной на фортепиано талантливым пианистом Станиславом Чигадаевым.

Музыка и визуализация

Программа включает величественные композиции из фильмов, таких как «Гладиатор», «Начало», «Перл Харбор», «Темный Рыцарь», «Амели» и «1+1». Во время концерта над головами зрителей будут пролеты комет, северное сияние будет искрить под звездным небом, а зал наполнится музыкой и бескрайним космосом. Представьте, как под заглавную композицию к фильму «Interstellar» вы увидите столкновение галактик и рождение черных дыр, а также выступающий под куполом горизонт событий.

Вдохновение и путешествие

Название «Interstellar» переводится как «межзвездный», и наше шоу станет настоящим путешествием в бесконечность звезд и красоты музыки.

О музыканте

Станислав Чигадаев — выдающийся пианист, лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов, включая международный конкурс им. С.В. Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005), международный конкурс им. М.В. Юдиной (Санкт-Петербург, 2009), международный конкурс им. Б.Сметаны (Чехия, 2010) и Stockholm International Competition (Швеция, 2012). Он также сотрудничал с Андреа Бочелли и Найджелом Кеннеди, а также с дирижерами Фабио Мастранджело, Алимом Шахмаметьевым и Игорем Пономаренко.

Приглашаем вас на увлекательное музыкальное путешествие, которое оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

Фотографии

Концерт под звездами «Interstellar» Концерт под звездами «Interstellar» Концерт под звездами «Interstellar» Концерт под звездами «Interstellar» Концерт под звездами «Interstellar» Концерт под звездами «Interstellar» Концерт под звездами «Interstellar» Концерт под звездами «Interstellar» Концерт под звездами «Interstellar» Концерт под звездами «Interstellar»

В ближайшие дни

18+
Юмор
Stand Up. Битва Поколений
19 сентября в 19:00 Поправка
от 900 ₽
Московский Стендап на Крыше
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
21 августа в 20:00 Студия документальных фильмов «Лендок»
от 990 ₽
Орган в Планетарии: Хэллоуин
6+
Живая музыка Вечеринка
Орган в Планетарии: Хэллоуин
31 октября в 21:00 Планетарий 1
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше