Концерт под звездами «Дудук и орган»

Мультимедийное шоу «Дудук и орган под звёздами» в Планетарии

В петербургском Планетарии состоится уникальное полнокупольное мультимедийное шоу — «Дудук и орган под звёздами». Под 25-метровым куполом, в полной темноте зала, сольются звуки двух древнейших инструментов: армянского дудука и органа. Это будет музыкальное путешествие, наполненное эмоциями и глубокими чувствами.

Звуки, которые трогают сердце

Дудук — это теплый и пронзительный инструмент, который передаст дыхание гор, а орган — могучий и обволакивающий, как дыхание соборов. В сочетании они создадут атмосферу, в которой печаль высот Арарата сольётся с пронзительной глубиной Вселенной. Зрители смогут насладиться музыкой вечности, которая будет звучать в абсолютной темноте.

В программе шоу — композиции, которые трогают до мурашек, такие как «Аве Мария» под сияющими далекими звездами и мелодия Джона Уильямса из «Списка Шиндлера». Звучат также «Молитва» из Готической сюиты Боэльмана и отзвуки старинных залов европейских церквей.

Исполнители

Дудук — Аргишти — один из лучших дудукистов современности. Он учился в Ереванской консерватории у Геворга Дабагяна и достойно представляет дудук в России и за её пределами. Аргишти является постоянным участником Всероссийского Московского фестиваля дудука и Международного фестиваля дудука в Ереване, а также многих этнических фестивалей, таких как «Живая вода», Rawa, Inaya и «Зов Пармы». Он сотрудничает с известными музыкантами, включая певицу Зарой.

Орган — Мария Лобецкая — талантливая петербургская органистка и доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, она стажировалась в органных академиях Финляндии, Голландии, Швейцарии и Германии. Мария также принимала участие в мастер-классах ведущих российских и зарубежных органистов.

Не упустите возможность

Это концерт, который подарит вам незабываемые эмоции и погрузит в атмосферу музыкального волшебства. Приходите на «Дудук и орган под звёздами» и откройте для себя мир музыки, который невозможно забыть!