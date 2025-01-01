Концерт под звездами «Divas in the Dark: Billie Eilish, Lana Del Rey, Lady Gaga»

Музыкальная магия под куполом Планетария

Лана Дель Рей, Билли Айлиш, Леди Гага – три иконы современной музыки, чьи хиты оживут в уникальной интерпретации. Под огромным куполом Планетария зрителей ждет незабываемое событие: только рояль, только голос и миллионы звезд над головой.

Эта программа предлагает пережить откровенность и хрупкость, так далекую от шумных аранжировок и подтанцовок. Погрузитесь в мир музыки с первыми аккордами «Young and Beautiful» и охватите атмосферу с «Lovely», звучащей в темноте зала. Взрыв эмоций гарантирован с «Bad Romance», незабвенным голосом актрисы и певицы Любови Штарк.

Новый взгляд на знакомые хиты

Музыка, которая раньше звучала на больших стадионах, станет близкой и личной. Представьте себе, как «Summertime Sadness» наполняет зал под садящимся за горизонт солнцем, а «Bad Guy» сгорает вместе с горящими сверхновыми звездами. В этом уникальном пространстве купол зала наполняется темнотой и мультимедийной графикой, создавая неповторимый визуальный ряд под мелодии трех величайших див.

Исполнители и их достижения

Любовь Штарк – талантливая актриса и участница музыкального коллектива «Сестра Петра». Она лауреат и дипломант множества межрегиональных и международных вокальных конкурсов, включая Международный вокальный фестиваль-конкурс «Поющая маска».

Илья Щеклеин – пианино. Петербургский пианист-виртуоз, участник и лауреат крупных джазовых фестивалей, таких как «Усадьба-джаз», Gnesin Jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Он стал победителем конкурса «Jazz Battle 2017» среди пианистов и автором музыки для множества российских и зарубежных фильмов и сериалов.