Концерт победителей и членов жюри VI Всероссийского юношеского конкурса гитаристов «Гитара в Гнесинке»
Приглашаем вас на концерт победителей и членов жюри VI Всероссийского юношеского конкурса гитаристов «Гитара в Гнесинке». Это уникальное мероприятие соберет под одной крышей талантливых музыкантов, которые продемонстрируют свое мастерство и любовь к гитарному искусству.

Уникальная возможность

Концерт станет настоящим праздником для любителей гитары. У зрителей будет возможность услышать как классические, так и современные произведения в исполнении юных дарований и опытных мастеров. Не упустите шанс познакомиться с новыми именами и насладиться высококлассным звучанием.

О конкурсе

Конкурс «Гитара в Гнесинке» зарекомендовал себя как площадка для раскрытия талантов среди молодежи. Он ежегодно привлекает множество участников из разных уголков России, предоставляя возможность продемонстрировать свои навыки и получить оценку от профессионалов в области музыкального искусства.

Что ждать на концерте?

Зрителей ожидает не только музыкальная программа, но и атмосфера творческого вдохновения. Концерт станет площадкой для общения, обмена опытом и культурными впечатлениями. Участники смогут не только показать свои навыки, но и рассказать о своих музыкальных предпочтениях и путях к успеху.

Не пропустите этот захватывающий концерт, который обещает оставить незабываемые впечатления и открыть новые горизонты в мире музыкального творчества!

Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
от 700 ₽

