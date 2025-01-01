«Концерт по физике» — это уникальный музыкальный спектакль, который соединяет в себе мир физики, экзистенциальные вопросы подростков и песни в разных жанрах. В рамках постановки зрители смогут задуматься о сущности времени, о том, каковы его границы и что значит жить в мире, где времени, как такового, не существует.
Спектакль затрагивает множество важных тем:
Четверо подростков, застрявшие в кабинете физики, отправляются в путешествие сквозь песни, открывая всё новые физические явления. Каждый из них найдет что-то хрупкое и значимое для себя, увидит в другом — вселенную атомов и возможностей. Подросток в современном мире ощущает себя как атом внутри космического пространства, часто одиноким и растерянным.
Спектакль задает риторические вопросы: возможно ли исследовать проблемы подростков через призму физических явлений? Может ли это помочь людям примириться с собой и окружающей реальностью? Как вселенная может быть полезна в решении бытовых и конкретных вопросов?
Мы стремимся создать спектакль «Концерт по физике» для того, чтобы гуманитарии смогли найти лиризм в, казалось бы, научных и сухих законах. А рациональные и структурные ребята увидят в физических формулах мир широкой абстракции и души. Таким образом, два, как принято считать, далеких друг от друга мира смогут прочувствовать друг друга и узнать.