Концерт по физике
Постановка
Театральный проект 27 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Концерт по физике» от Театрального проекта 27 в Санкт-Петербурге

«Концерт по физике» — это уникальный музыкальный спектакль, который соединяет в себе мир физики, экзистенциальные вопросы подростков и песни в разных жанрах. В рамках постановки зрители смогут задуматься о сущности времени, о том, каковы его границы и что значит жить в мире, где времени, как такового, не существует.

Основные вопросы спектакля

Спектакль затрагивает множество важных тем:

  • Что нам даёт планета Земля и почему, задумавшись, мы не улетаем в космос?
  • Как быть с энергией, особенно с энергией любви, и почему она не может исчезнуть бесследно?
  • Зачем что-то делать, если всё вокруг стремится к энтропии?
  • Если всё относительно, то как доверять себе и миру?

Путешествие в безвременье

Четверо подростков, застрявшие в кабинете физики, отправляются в путешествие сквозь песни, открывая всё новые физические явления. Каждый из них найдет что-то хрупкое и значимое для себя, увидит в другом — вселенную атомов и возможностей. Подросток в современном мире ощущает себя как атом внутри космического пространства, часто одиноким и растерянным.

Искусство и наука

Спектакль задает риторические вопросы: возможно ли исследовать проблемы подростков через призму физических явлений? Может ли это помочь людям примириться с собой и окружающей реальностью? Как вселенная может быть полезна в решении бытовых и конкретных вопросов?

Соединение миров

Мы стремимся создать спектакль «Концерт по физике» для того, чтобы гуманитарии смогли найти лиризм в, казалось бы, научных и сухих законах. А рациональные и структурные ребята увидят в физических формулах мир широкой абстракции и души. Таким образом, два, как принято считать, далеких друг от друга мира смогут прочувствовать друг друга и узнать.

Режиссер
Иван Пачин
В ролях
Егор Строков
Алина Белоусова

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
19:00 от 1000 ₽

