Спектакль Концерт ПГХУ

Концерт ПГХУ
6+
Концерт Пермского хореографического училища в Пермский театр оперы и балета им. Чайковского

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского приглашает всех ценителей музыкального и хореографического искусства на концерт, который представит Пермское хореографическое училище. Это уникальное мероприятие станет настоящим праздником для любителей танца и музыки.

О программе концерта

На сцене театра зрителей ждет захватывающее выступление талантливых студентов училища. Программа концерта включает как классические, так и современные танцы, которые продемонстрируют мастерство молодых артистов. Зрители смогут насладиться разнообразием танцевальных стилей и хореографии.

Заглянем в историю

Пермское хореографическое училище было основано в 1941 году и с тех пор стало одним из ведущих центров подготовки хореографов и танцовщиков. Множество выпускников училища добились успеха на мировых сценах и продолжают радовать зрителей своими выступлениями.

Для кого предназначено

Концерт подходит как для опытных зрителей, так и для тех, кто только начинает знакомство с миром балета и современного танца. Это отличная возможность увидеть, как молодые артисты раскрывают свои таланты на профессиональной сцене.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность поддержать юные таланты и насладиться атмосферой живого театра! Приходите на концерт, чтобы провести вечер в компании искусства.

В других городах

Пермь, 9 ноября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 200 ₽

