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Концерт Перукуа с оркестром - «Встреча с Собой». Возможна телесъёмка
Билеты от 1900₽
Киноафиша Концерт Перукуа с оркестром - «Встреча с Собой». Возможна телесъёмка

Концерт Перукуа с оркестром - «Встреча с Собой». Возможна телесъёмка

6+
Возраст 6+
Билеты от 1900₽

О концерте

Концерт Перукуа в Государственном Кремлёвском Дворце

В Государственном Кремлёвском Дворце состоится концерт Перукуа с симфоническим оркестром. Эта программа обещает стать уникальным музыкальным событием, способствующим внутреннему спокойствию и глубокому самоощущению.

Вы сможете насладиться песнями, которые помогут вам освободиться от устаревших привычек и вспомнить, как важно быть собой. Благодаря заботливому голосу исполнителя и великолепному звучанию оркестра, вы ощутите полную гармонию и радость от жизни.

Эмоции и атмосфера

Концерт «Встреча с Собой» — это не просто музыка. Это возможность пережить глубинное принятие себя и ощутить нежные чувства любви и поддержки. Перукуа создаст атмосферу, где каждый сможет сняться с масок и бросить все заботы.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального опыта, который наполнит ваше сердце искренними эмоциями и позволить вам прикоснуться к настоящей сути бытия.

Купить билет на концерт Концерт Перукуа с оркестром - «Встреча с Собой». Возможна телесъёмка

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Сентябрь
23 сентября среда
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 1900 ₽

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