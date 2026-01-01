Концерт памяти Михаила Круга - 65 лет

Концерт памяти Михаила Круга в Live Арене

На Live Арене состоится концерт памяти Михаила Круга, одного из самых известных исполнителей русского шансона, которого справедливо называют «королём русского шансона». Михаил Круг оставил богатое музыкальное наследие, в котором можно встретить такие хиты, как «Владимирский централ», «Золотые купола» и «Кольщик». Эти песни до сих пор волнуют сердца слушателей.

Концерт пройдет 10 апреля 2027 года в честь 65-летия со дня рождения Михаила Круга. Зрителям будут предложены его лучшие произведения, исполненные в новых аранжировках популярными артистами российской эстрады и шансона. Это отличная возможность насладиться знакомыми мелодиями в свежем свете.

Изменение конфигурации зала и ТВ-съемка возможны, что добавляет особую атмосферу к мероприятию.