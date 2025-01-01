Меню
Концерт-открытие выставочного проекта «Лаборатория экспериментального звука: Акустический След»
Киноафиша Концерт-открытие выставочного проекта «Лаборатория экспериментального звука: Акустический След»

Концерт-открытие выставочного проекта «Лаборатория экспериментального звука: Акустический След»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Специальный концерт в рамках выставки ЛЭЗ в Доме радио

Выставку ЛЭЗ откроет специальный концерт с участием музыкантов: Сони Скобелевой, Сергея Суховика, Артёма Слесарева и проекта Н93.1. Их выступления охватывают различные подходы к работе со звуком — от электроакустической импровизации и модульного синтеза до алгоритмических структур и шумовых композиций.

В программе будут использованы как классические инструменты, так и специально разработанные в ЛЭЗ устройства для работы со звуком. Концерт станет насыщенным событием для всех любителей экспериментальной музыки.

Исполнители

  • Соня Скобелева — музыкант и звуковая художница, сочетающая импровизацию и композицию. Она исследует тембральные и спектральные качества звука с помощью корнета и модульного синтезатора. Соня также является автором воркшопа ЛЭЗ по электроакустической импровизации.
  • Сергей Суховик — звуковой художник и музыкант, специализирующийся на электронной музыке и DIY-электронике. Сергей ведет мастерские ЛЭЗ по синтезаторам и экспериментальной электронике, используя нестандартные инструменты и шумовые устройства.
  • Артём Слесарев — саунд-дизайнер и композитор, разрабатывающий аудиоплагины. Он использует FM-синтез, генеративные процессы и алгоритмическую композицию, исследуя цифровые системы и импровизацию. Артём ведет курсы ЛЭЗ по цифровому синтезу в Max.
  • H93.1 — экспериментальный проект Валерии Захаровой, использующий полевые записи, шумовые артефакты и пространственные эффекты. В рамках программы ЛЭЗ Валерия представит воркшоп по сборке шумового синтезатора, управляемого светом.

Концерт станет предварением обширной просветительской программы Лаборатории экспериментального звука в 2025–2026 годах, где каждый из исполнителей представит свои уникальные курсы и воркшопы. Не упустите возможность погрузиться в мир экспериментального звучания и открыть для себя новые грани музыкального искусства!

Октябрь
1 октября среда
18:00
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
от 1000 ₽

