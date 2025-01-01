Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи
Билеты от 500₽
Киноафиша Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи

Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт гитаристов с оркестром в Московской консерватории

Приглашаем вас на захватывающий концерт, где встретятся выдающиеся гитаристы из разных стран, а также талантливый оркестр OpensoundOrchestra под руководством дирижёра Станислава Малышева. Художественный руководитель конкурса и фестиваля — Дмитрий Илларионов, который сам проявит свои мастерство на сцене.

Солисты вечера

  • Пабло Гарибай (гитара, Мексика)
  • Жереми Жув (гитара, Франция)
  • Юлия Тринчук (гитара, Германия)
  • Дмитрий Илларионов (гитара)
  • Артём Дервоед (гитара)
  • Анатолий Изотов (гитара)
  • Дмитрий Мурин (гитара)
  • Владимир Гапонцев (гитара)
  • Ольга Калинова (виолончель)
  • Максим Новиков (альт)

Программа концерта

В программе представлены выдающиеся произведения, которые обещают подарить зрителям незабываемые музыкальные впечатления:

  • Матиас Дюплесси – «Цунами» – концерт для гитары с оркестром.
  • Дмитрий Бородаев – Концертная фантазия на темы из оперы Жоржа Бизе «Кармен».
  • Андрей Зеленский – Sem-la (Es-fonia). Часть IV: «Запад» – концерт для четырех гитар, альта и виолончели с оркестром (мировая премьера).
  • Хоакин Клерч – Концерт Caceres.
  • Эдуардо Ангуло – Концерт № 3 для гитары с оркестром (мировая премьера).

Условия для гостей с ограниченными возможностями

Для удобства зрителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрены специальные места. Мы заботимся о том, чтобы каждый мог насладиться музыкальным искусством.

Организатор

Концерт организован Региональным общественным фондом поддержки гитарного искусства им. А. К. Фраучи. Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир гитарной музыки!

Купить билет на концерт Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи

Помощь с билетами
Ноябрь
2 ноября воскресенье
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 500 ₽

Фотографии

Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи

В ближайшие дни

XXVI Международный фестиваль «Триумф джаза». День первый
6+
Джаз Фестиваль
XXVI Международный фестиваль «Триумф джаза». День первый
13 марта в 19:00 Дом музыки
от 1000 ₽
Дидюля
18+
Этно
Дидюля
4 января в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 3000 ₽
Pompeya. Традиционный Новогодний концерт
16+
Поп
Pompeya. Традиционный Новогодний концерт
25 декабря в 20:00 16 тонн
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше