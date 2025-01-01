Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи

Концерт гитаристов с оркестром в Московской консерватории
Приглашаем вас на захватывающий концерт, где встретятся выдающиеся гитаристы из разных стран, а также талантливый оркестр OpensoundOrchestra под руководством дирижёра Станислава Малышева. Художественный руководитель конкурса и фестиваля — Дмитрий Илларионов, который сам проявит свои мастерство на сцене.
Солисты вечера
- Пабло Гарибай (гитара, Мексика)
- Жереми Жув (гитара, Франция)
- Юлия Тринчук (гитара, Германия)
- Дмитрий Илларионов (гитара)
- Артём Дервоед (гитара)
- Анатолий Изотов (гитара)
- Дмитрий Мурин (гитара)
- Владимир Гапонцев (гитара)
- Ольга Калинова (виолончель)
- Максим Новиков (альт)
Программа концерта
В программе представлены выдающиеся произведения, которые обещают подарить зрителям незабываемые музыкальные впечатления:
- Матиас Дюплесси – «Цунами» – концерт для гитары с оркестром.
- Дмитрий Бородаев – Концертная фантазия на темы из оперы Жоржа Бизе «Кармен».
- Андрей Зеленский – Sem-la (Es-fonia). Часть IV: «Запад» – концерт для четырех гитар, альта и виолончели с оркестром (мировая премьера).
- Хоакин Клерч – Концерт Caceres.
- Эдуардо Ангуло – Концерт № 3 для гитары с оркестром (мировая премьера).
Условия для гостей с ограниченными возможностями
Для удобства зрителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрены специальные места. Мы заботимся о том, чтобы каждый мог насладиться музыкальным искусством.
Организатор
Концерт организован Региональным общественным фондом поддержки гитарного искусства им. А. К. Фраучи. Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир гитарной музыки!