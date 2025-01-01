Концерт-открытие IX Фестиваля имени Фраучи

Концерт гитаристов с оркестром в Московской консерватории

Приглашаем вас на захватывающий концерт, где встретятся выдающиеся гитаристы из разных стран, а также талантливый оркестр OpensoundOrchestra под руководством дирижёра Станислава Малышева. Художественный руководитель конкурса и фестиваля — Дмитрий Илларионов, который сам проявит свои мастерство на сцене.

Солисты вечера

Пабло Гарибай (гитара, Мексика)

Жереми Жув (гитара, Франция)

Юлия Тринчук (гитара, Германия)

Дмитрий Илларионов (гитара)

Артём Дервоед (гитара)

Анатолий Изотов (гитара)

Дмитрий Мурин (гитара)

Владимир Гапонцев (гитара)

Ольга Калинова (виолончель)

Максим Новиков (альт)

Программа концерта

В программе представлены выдающиеся произведения, которые обещают подарить зрителям незабываемые музыкальные впечатления:

Матиас Дюплесси – «Цунами» – концерт для гитары с оркестром.

Дмитрий Бородаев – Концертная фантазия на темы из оперы Жоржа Бизе «Кармен».

Андрей Зеленский – Sem-la (Es-fonia). Часть IV: «Запад» – концерт для четырех гитар, альта и виолончели с оркестром (мировая премьера).

Хоакин Клерч – Концерт Caceres.

Эдуардо Ангуло – Концерт № 3 для гитары с оркестром (мировая премьера).

Условия для гостей с ограниченными возможностями

Для удобства зрителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрены специальные места. Мы заботимся о том, чтобы каждый мог насладиться музыкальным искусством.

Организатор

Концерт организован Региональным общественным фондом поддержки гитарного искусства им. А. К. Фраучи. Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир гитарной музыки!