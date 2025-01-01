Концерт органной музыки «Звезда морская»

Духовная музыка на органе. Концерт в соборе

В предстоящем концерте прозвучат произведения, объединенные глубокой духовной тематикой. В центре внимания — гимн Ave Maris Stella, который воспевает Богоматерь. Это произведение, написанное Николя де Гриньи и Джироламо Фрескобальди, демонстрирует богатые звуковые возможности французского барочного органа. Четырёхчастная структура гимна де Гриньи позволяет выразить различные тембровые окраски, создавая многогранное музыкальное полотно.

Творения Иоганна Себастьяна Баха

Одним из ярких произведений программы станет Пастораль фа мажор, единственное сочинение Баха в жанре, который олицетворяет рождественскую идиллию. Этот шедевр очень лаконично описывает события рождественской ночи, в то время как третья часть пасторали представляет собой выразительную инструментальную арию с бесконечно льющейся мелодией.

Кроме того, внимание зрителей привлечёт хоральная прелюдия Schmücke dich, o liebe Seele, полная спокойствия и умиротворения, отражающая вечную красоту человеческой жизни.

Величайшие органисты XX века

Концерт также включает произведения Жана Арист Алена, Жана Лангле, Марселя Дюпре и Оливье Мессиана. Мессиан известен как автор новой техники письма, так называемых ладов ограниченной транспозиции. Его La Nativité du Seigneur — это цикл медитаций, в которых отражены события Рождества Христова. Произведение Дева и дитя вызывает в памяти картины эпохи Возрождения.

Литания как молитва

В заключение программы зрителей ждёт удивительное произведение Алена — Litanies. Основная идея этой литании, выражающаяся в эпиграфе к произведению, говорит о том, что даже quando христианская душа в отчаянии не может найти слов для молитвы, она продолжает обращаться к Богу с пылкой верой.

Исполнитель концерта

Исполнительницей произведений станет Юлия Глазкова (орган), которая представит разнообразие музыкальных стилей и идей в контексте духовной музыки.

Программа концерта