Концерт органной музыки «Здесь русский дух...» в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и органного звучания.

Место проведения

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины расположена в центре города и известна своим великолепным органом, который был установлен в 19 веке. Этот инструмент считается одним из лучших в стране и идеально подходит для исполнения произведений классической музыки.

Программа концерта

В программе концерта звучат произведения русских и зарубежных композиторов, среди которых:

Сергей Рахманинов

Дмитрий Шостакович

Иоганн Себастьян Бах

Каждое произведение будет представлено с учетом уникального звучания органа, что создаст поистине незабываемую атмосферу.

Интересные факты

Орган Святой Екатерины был отреставрирован в 2000 году, что вернуло ему первоначальное великолепие. На концерте вы сможете не только насладиться музыкой, но и оценить акустику этого исторического здания.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед мероприятием. Рекомендуем бронировать места заранее, так как концерт обещает быть очень популярным.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться волшебством органной музыки в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины!