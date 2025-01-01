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Киноафиша Концерт органной музыки «Здесь русский дух...»

Концерт органной музыки «Здесь русский дух...»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Здесь русский дух...» в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и органного звучания.

Место проведения

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины расположена в центре города и известна своим великолепным органом, который был установлен в 19 веке. Этот инструмент считается одним из лучших в стране и идеально подходит для исполнения произведений классической музыки.

Программа концерта

В программе концерта звучат произведения русских и зарубежных композиторов, среди которых:

  • Сергей Рахманинов
  • Дмитрий Шостакович
  • Иоганн Себастьян Бах

Каждое произведение будет представлено с учетом уникального звучания органа, что создаст поистине незабываемую атмосферу.

Интересные факты

Орган Святой Екатерины был отреставрирован в 2000 году, что вернуло ему первоначальное великолепие. На концерте вы сможете не только насладиться музыкой, но и оценить акустику этого исторического здания.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед мероприятием. Рекомендуем бронировать места заранее, так как концерт обещает быть очень популярным.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться волшебством органной музыки в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
19:30 от 700 ₽

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