Концерт органной музыки «Во французском вкусе»

Концерт "Бах, Вивальди и орган по-французски"

Приглашаем вас на уникальный концерт, который представляет богатейшую историю двух самых органных стран — Германии и Франции. В этом музыкальном путешествии за органом выступит Виталий Котов.

Калейдоскоп эмоций

Концерт порадует слушателей космосом Баха и искромётностью Вивальди, а также кружевами Куперена и органным шквалом Вьерна. Это настоящий калейдоскоп эмоций, который раскрывает безграничные возможности Короля инструментов.

Гений Баха

Именно необъятное органное творчество сделало Иоганна Себастьяна Баха известным среди современных ему композиторов. Гений импровизации и король полифонии, Бах оставался верен дружбе с органом на протяжении всей жизни, создавая шедевры в самых различных жанрах.

Фундаментально изучив творчество Антонио Вивальди, Бах создал ряд гениальных органных транскрипций струнных концертов итальянца. Эти произведения прочно укоренились в репертуаре органистов и продолжают вызывать восхищение публики.

Французские изыски

Французская линия концерта объединит изыски рококо и мощь симфонического органа. Основу творческого наследия Франсуа Куперена, родившегося в музыкальной семье, составляют более 250 пьес, изданных в четырех сборниках. Его изысканные кружева рококо отличаются безупречным вкусом и новизной тембров.

Куперен, ставший королевским органистом, также написал две мессы — Монастырскую и Приходскую, в которых органично соединяются французская и общеевропейская традиции.

Романтический орган Вьерна

Творчество Луи Вьерна, блестящего ученика Франка и Видора, представляет романтический орган. Вьерн служил титулярным органистом Собора Парижской Богоматери более 30 лет, прославившись как выдающийся исполнитель и импровизатор. Его органные симфонии и программные миниатюры входят в золотой репертуар Короля инструментов.

Тьерри Эскеш

Не менее выдающимся является Тьерри Эскеш — композитор и органист, признанный во всем мире. Эскеш создал десятки сочинений в самых разнообразных жанрах, включая симфоническую и камерную музыку. Кроме того, он страстный поклонник кинематографа и импровизировал на органе и фортепиано во время показов немых фильмов, таких как «Призрак оперы» и «Метрополис».

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир органной музыки на этом уникальном концерте!