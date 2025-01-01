Концерт органной музыки «Вивальди–Бах» в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт органной музыки «Вивальди–Бах», который пройдет в исторической Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.

Что вас ждет?

В программе концерта прозвучат известные произведения Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха. Органная музыка в исполнении талантливых музыкантов создаст атмосферу гармонии и вдохновения.

Интересные факты

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, построенная в 1779 году, является одной из самых красивых церквей в Санкт-Петербурге.

Антонио Вивальди, итальянский композитор, известен своими виртуозными концертами, среди которых «Времена года» — настоящий шедевр.

Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор, считается одним из величайших мастеров музыки всех времен и народов.

Как добраться?

Церковь расположена в центре города, что делает ее доступной для всех желающих. Рекомендуем использовать общественный транспорт или личный автомобиль, учитывая наличие парковки в окрестностях.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед концертом. Рекомендуем бронировать заранее, чтобы гарантировать себе место на этом музыкальном событии.

Не упустите шанс прикоснуться к величию музыки Вивальди и Баха в уникальной обстановке Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины!