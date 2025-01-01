Концерт органной музыки «Свете тихий» в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки под названием «Свете тихий», который состоится в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и духовного искусства.

Что вас ждет

На концерте выступит известный органист, который исполнит произведения как классических композиторов, так и современных авторов. Вы сможете услышать как знаменитые произведения, так и редкие, но не менее впечатляющие композиции.

История церкви

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, основанная в начале XVIII века, является одним из самых красивых архитектурных сооружений города. Ее орган, построенный в XIX веке, славится своим уникальным звучанием и привлекает музыкантов со всей страны.

Билеты и информация

Билеты на концерт можно приобрести онлайн на официальном сайте церкви или в кассе перед мероприятием. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события! Мы ждем вас на концерте «Свете тихий»!