Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Концерт органной музыки «Свете тихий»

Концерт органной музыки «Свете тихий»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Свете тихий» в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки под названием «Свете тихий», который состоится в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и духовного искусства.

Что вас ждет

На концерте выступит известный органист, который исполнит произведения как классических композиторов, так и современных авторов. Вы сможете услышать как знаменитые произведения, так и редкие, но не менее впечатляющие композиции.

История церкви

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, основанная в начале XVIII века, является одним из самых красивых архитектурных сооружений города. Ее орган, построенный в XIX веке, славится своим уникальным звучанием и привлекает музыкантов со всей страны.

Билеты и информация

Билеты на концерт можно приобрести онлайн на официальном сайте церкви или в кассе перед мероприятием. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события! Мы ждем вас на концерте «Свете тихий»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
16:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
6+
Классическая музыка Неоклассика
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
2 августа в 19:00 Яани Кирик
от 1700 ₽
Илья Озолин. Стендап-концерт
18+
Юмор
Илья Озолин. Стендап-концерт
26 июля в 21:30 Stage Standup Club
от 700 ₽
Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее
6+
Неоклассика
Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее
3 сентября в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше