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Концерт органной музыки «Свадебный марш и не только»
Киноафиша Концерт органной музыки «Свадебный марш и не только»

Концерт органной музыки «Свадебный марш и не только»

12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О концерте

Вечер органной музыки в Сочи

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, где прозвучат произведения Феликса Мендельсона, одного из величайших композиторов XIX века. В качестве исполнителя выступит Владимир Королевский - лауреат международных конкурсов, дирижёр и педагог, известный своими интерпретациями классических произведений.

О программе вечера

Программа концерта включает не только знаменитый «Свадебный марш», но и другие органные сочинения Мендельсона. Чарующая атмосфера Зала органной и камерной музыки имени Дебольского дополнит музыкальный опыт, который понравится как любителям классической музыки, так и тем, кто ценит органную музыку в частности.

О Феликсе Мендельсоне

Феликс Мендельсон является одним из крупнейших представителей романтизма в музыке. Он увлекался множеством жанров и форм, создавая произведения для симфонического оркестра, фортепиано, хора, органа и камерного ансамбля.

Мендельсон также активно занимался просветительской деятельностью. По его инициативе в Германии была открыта первая консерватория. Важным событием в истории музыкальной культуры стало его дирижирование «Страстями по Матфею» И. С. Баха в 1829 году, которое вновь открыло всемирно известное произведение.

Условия мероприятия

Концерт пройдет без антракта. Не упустите возможность насладиться великолепием органной музыки в исполнении талантливого музыканта!

Купить билет на концерт Концерт органной музыки «Свадебный марш и не только»

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В других городах
Октябрь
25 октября воскресенье
17:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
от 500 ₽

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