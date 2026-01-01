Концерт органной музыки «Свадебный марш и не только»

Вечер органной музыки в Сочи

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, где прозвучат произведения Феликса Мендельсона, одного из величайших композиторов XIX века. В качестве исполнителя выступит Владимир Королевский - лауреат международных конкурсов, дирижёр и педагог, известный своими интерпретациями классических произведений.

О программе вечера

Программа концерта включает не только знаменитый «Свадебный марш», но и другие органные сочинения Мендельсона. Чарующая атмосфера Зала органной и камерной музыки имени Дебольского дополнит музыкальный опыт, который понравится как любителям классической музыки, так и тем, кто ценит органную музыку в частности.

О Феликсе Мендельсоне

Феликс Мендельсон является одним из крупнейших представителей романтизма в музыке. Он увлекался множеством жанров и форм, создавая произведения для симфонического оркестра, фортепиано, хора, органа и камерного ансамбля.

Мендельсон также активно занимался просветительской деятельностью. По его инициативе в Германии была открыта первая консерватория. Важным событием в истории музыкальной культуры стало его дирижирование «Страстями по Матфею» И. С. Баха в 1829 году, которое вновь открыло всемирно известное произведение.

Условия мероприятия

Концерт пройдет без антракта. Не упустите возможность насладиться великолепием органной музыки в исполнении талантливого музыканта!