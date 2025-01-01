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Киноафиша Концерт органной музыки «Stylus Phantasticus»

Концерт органной музыки «Stylus Phantasticus»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Stylus Phantasticus» в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки «Stylus Phantasticus», который состоится в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие обещает быть незабываемым для всех любителей классической музыки.

О концерте

В программе концерта представлены произведения, которые отражают особый стиль «Stylus Phantasticus», характерный для барочной эпохи. Этот стиль отличается импровизационным подходом и выразительностью, что позволяет исполнителям проявить свои творческие способности.

Исполнители

На сцене выступят выдающиеся органисты, чьи мастерство и талант уже завоевали признание как в России, так и за ее пределами. Каждый из них привнесет в исполнение свою уникальную интерпретацию, что сделает концерт поистине разнообразным.

Место проведения

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, известная своей великолепной акустикой и атмосферой, станет идеальной площадкой для этого музыкального события. Церковь расположена в самом центре города, что делает её доступной для всех желающих.

Интересные факты

  • «Stylus Phantasticus» был популярен среди композиторов XVII века, таких как Бах и Букстехуде.
  • Орган церкви Святой Екатерины был установлен в XIX веке и до сих пор сохраняет свою оригинальную конструкцию.
  • Церковь является не только местом для богослужений, но и культурным центром, где регулярно проводятся концерты и выставки.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте церкви или в кассах. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о покупке, так как количество мест ограничено.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
19:30 от 700 ₽

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