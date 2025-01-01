Концерт органной музыки «Отражения барокко»

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, в программу которого вошли выдающиеся произведения различных стран и времён — от эпохи барокко до XX века. Исполнитель: Светлана Фурник.
Концерт откроет музыкальное наследие Дитриха Букстехуде, одного из самых влиятельных композиторов северонемецкой органной школы. Его Чакона до минор станет ярким примером мастерства написания вариаций на basso ostinato — повторяющуюся тему в басу, которая в последующей музыке использовалась многими композиторами, включая советских мастеров.
Не обойдётся без произведений Иоганна Себастьяна Баха, чьи Прелюдия и фуга фа минор демонстрируют драматизм и сложную структуру композиции. Тема фуги, с её "падением" на уменьшённую септиму, можно интерпретировать как шествие Христа на Голгофу — отступления и падения на пути к вершинам.
Сезар Франк представит свой шедевр — Прелюдия, фуга и вариация си минор. Эта работа, основанная на барочном жанре, отличается мелодической ясностью и глубиной содержания, что является характерным для романтической эпохи.
Грандиозная токката Шарля Мари Видора, завершающая концерт, признана одной из самых жизнеутверждающих композиций. Она полна энергии и света, являясь визитной карточкой органного искусства.
Не упустите возможность насладиться этой потрясающей музыкальной атмосферой!