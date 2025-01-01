Меню
Концерт органной музыки «Отражения барокко»
Концерт органной музыки «Отражения барокко»

6+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: органные шедевры от барокко до романтизма

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, в программу которого вошли выдающиеся произведения различных стран и времён — от эпохи барокко до XX века. Исполнитель: Светлана Фурник.

Великие мастера органного искусства

Концерт откроет музыкальное наследие Дитриха Букстехуде, одного из самых влиятельных композиторов северонемецкой органной школы. Его Чакона до минор станет ярким примером мастерства написания вариаций на basso ostinato — повторяющуюся тему в басу, которая в последующей музыке использовалась многими композиторами, включая советских мастеров.

Шедевры Баха

Не обойдётся без произведений Иоганна Себастьяна Баха, чьи Прелюдия и фуга фа минор демонстрируют драматизм и сложную структуру композиции. Тема фуги, с её "падением" на уменьшённую септиму, можно интерпретировать как шествие Христа на Голгофу — отступления и падения на пути к вершинам.

Музыка романтиков

Сезар Франк представит свой шедевр — Прелюдия, фуга и вариация си минор. Эта работа, основанная на барочном жанре, отличается мелодической ясностью и глубиной содержания, что является характерным для романтической эпохи.

Энергия токкаты

Грандиозная токката Шарля Мари Видора, завершающая концерт, признана одной из самых жизнеутверждающих композиций. Она полна энергии и света, являясь визитной карточкой органного искусства.

Программа концерта

  • Дитрих Букстехуде (1637–1707) — Чакона in c, BuxWV 159
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Хоральная прелюдия Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659 из сборника «18 Лейпцигских хоралов»
  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга фа минор, BWV 534
  • Сезар Франк (1822–1890) — Прелюдия, фуга и вариация си минор, ор. 18
  • Микаэл Таривердиев (1931–1996) — Basso Ostinato из Концерта № 2, op. 93
  • Сергей Рахманинов (1873–1943) — Вокализ, ор. 34/14 (транскрипция для органа Жана-Поля Имбера)
  • Христофор Кушнарёв (1890–1960) — Пассакалия фа-диез минор
  • Шарль Мари Видор (1844–1937) — Токката из Симфонии № 5 фа минор, op. 42/1

Не упустите возможность насладиться этой потрясающей музыкальной атмосферой!

Купить билет на концерт

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
19:30 от 700 ₽

