Концерт органной музыки «От мессы до мюзикла»

Концерт органной музыки в Сочи

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, где прозвучат известные произведения классической музыки и музыкальных мюзиклов. Это событие станет отличной возможностью услышать орган в новом звучании.

Организатор вечера

Концерт проведет Владимир Королевский — талантливый органист и композитор, лауреат международных конкурсов и обладатель премии “Органист года 2022”. Его мастерство и уникальный подход к музыке сделают вечер незабываемым.

Некоторые детали органного искусства

История органного искусства берёт свои корни с раннего Средневековья, когда орган стал неотъемлемой частью богослужений, в частности — мессы. Музыка таких композиторов, как Франсуа Куперен и Иоганн Себастьян Бах, стала основой для творческого развития этого инструмента.

С изменением конструкции органа в XIX веке его звучание стало более богатым, что открыло новые горизонты для композиторов и исполнителей. В двадцать первом веке смелые эксперименты современных органистов приводят к созданию переложений популярных песен, рока и музыки из мюзиклов, что доказывает универсальность этого инструмента.

Свободные обработки Владимиром Королевским произведений Джоаккино Россини и Эндрю Ллойда-Уэббера убедительно демонстрируют, что орган может вдохновлять исполнением музыки любого жанра, от религиозных до развлекательных произведений.