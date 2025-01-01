Концерт органной музыки «Оммаж Фрескобальди» в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки «Оммаж Фрескобальди», который состоится в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и поклонников органного искусства.

О программе концерта

Концерт будет посвящен творчеству итальянского композитора XVII века, Джироламо Фрескобальди, который оказал значительное влияние на развитие органной музыки. В программе прозвучат как известные, так и редкие произведения композитора, а также адаптации его музыки современных авторов.

Интересные факты

Фрескобальди считается одним из основоположников органной школы в Европе. Его произведения отличаются виртуозностью и эмоциональной глубиной. Орган, на котором будет проходить концерт, был построен в 19 веке и является одним из лучших инструментов в городе.

Почему стоит посетить

Концерт «Оммаж Фрескобальди» — это редкая возможность насладиться живым исполнением произведений великого композитора в атмосфере исторической церкви. Не упустите шанс окунуться в мир органной музыки и открыть для себя новые грани музыкального искусства!

Записывайтесь на концерт уже сегодня и наслаждайтесь волшебством музыки в уникальном звучании!