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Киноафиша Концерт органной музыки «Оммаж Фрескобальди»

Концерт органной музыки «Оммаж Фрескобальди»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Оммаж Фрескобальди» в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки «Оммаж Фрескобальди», который состоится в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и поклонников органного искусства.

О программе концерта

Концерт будет посвящен творчеству итальянского композитора XVII века, Джироламо Фрескобальди, который оказал значительное влияние на развитие органной музыки. В программе прозвучат как известные, так и редкие произведения композитора, а также адаптации его музыки современных авторов.

Интересные факты

Фрескобальди считается одним из основоположников органной школы в Европе. Его произведения отличаются виртуозностью и эмоциональной глубиной. Орган, на котором будет проходить концерт, был построен в 19 веке и является одним из лучших инструментов в городе.

Почему стоит посетить

Концерт «Оммаж Фрескобальди» — это редкая возможность насладиться живым исполнением произведений великого композитора в атмосфере исторической церкви. Не упустите шанс окунуться в мир органной музыки и открыть для себя новые грани музыкального искусства!

Записывайтесь на концерт уже сегодня и наслаждайтесь волшебством музыки в уникальном звучании!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
16:00 от 700 ₽

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