Концерт органной музыки «Немецкое барокко»
Концерт органной музыки «Немецкое барокко»

Концерт органной музыки «Немецкое барокко»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт барочной музыки: Путешествие в эпоху величия органного звучания

Программа концерта объединяет яркие музыкальные страницы эпохи барокко, раскрывая многообразие жанров, преобладавших в то время. Восхитительные произведения композиторов Георга Муффата, Георга Бёма и Дитриха Букстехуде олицетворяют вершину европейской барочной музыки добаховской эпохи.

Северонемецкая органная школа

Творчество Бёма, Букстехуде и Иоганна Готфрида Вальтера связано с развитием северонемецкой органной школы. Основными жанрами, в которых работали эти мастера, стали прелюдии и обработки хоралов. Прелюдии «северных немцев» представляют собой одночастные произведения, в которых чередуются свободно-импровизационные и строгие имитационные разделы. Эти первые разделы, записанные композиторами, полны экспрессии, словно спонтанно вырывающиеся из души.

Чудесные произведения

В Прелюдии in g Букстехуде смысловым центром являются две фуги, обрамляемые токкатными разделами. Эти части позволяют органисту продемонстрировать свое мастерство и виртуозные способности. Также на концерте прозвучит хоральная партита Ach wie nichtig, ach wie flüchtig («Ах, как мимолетна, ах, как ничтожна [человеческая жизнь]»).

Концерт си минор Вальтера интересен тем, что является органной транскрипцией концерта для струнных инструментов Антонио Вивальди. В программе также представлены трактовки Пахельбеля и Муффата, которые являются единственными представителями южнонемецкой органной школы. Чакона in f демонстрирует мастерство Пахельбеля в написании многочисленных вариаций на неизменно повторяющуюся тему в басу.

Исполнитель и программа

Солистка концерта — Галина Ельшаева. В программе прозвучат:

  • Георг Муффат (1653–1704)
    • Из сборника Apparatus musico-organisticus (1690):
    • Toccata quinta
    • Toccata undecima
  • Георг Бём (1661–1733)
  • Хоральная партита Ach wie nichtig, ach wie flüchtig
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706)
    • Tокката in C, P.454 — фуга in C, P.148
    • Чакона in f, P.43
  • Дитрих Букстехуде (1637–1707)
    • Прелюдия in g, BuxWV 149
    • Хоральная прелюдия Nun bitten wir den heiligen Geist, BuxWV 209
  • Иоганн Готфрид Вальтер (1684–1748)
    • Концерт си минор, LV 133 (транскрипция концерта ми минор RV 275 Антонио Вивальди)
    • Allegro
    • Adagio
    • Allegro

