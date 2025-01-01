Концерт органной музыки «Немецкое барокко»

Концерт барочной музыки: Путешествие в эпоху величия органного звучания

Программа концерта объединяет яркие музыкальные страницы эпохи барокко, раскрывая многообразие жанров, преобладавших в то время. Восхитительные произведения композиторов Георга Муффата, Георга Бёма и Дитриха Букстехуде олицетворяют вершину европейской барочной музыки добаховской эпохи.

Северонемецкая органная школа

Творчество Бёма, Букстехуде и Иоганна Готфрида Вальтера связано с развитием северонемецкой органной школы. Основными жанрами, в которых работали эти мастера, стали прелюдии и обработки хоралов. Прелюдии «северных немцев» представляют собой одночастные произведения, в которых чередуются свободно-импровизационные и строгие имитационные разделы. Эти первые разделы, записанные композиторами, полны экспрессии, словно спонтанно вырывающиеся из души.

Чудесные произведения

В Прелюдии in g Букстехуде смысловым центром являются две фуги, обрамляемые токкатными разделами. Эти части позволяют органисту продемонстрировать свое мастерство и виртуозные способности. Также на концерте прозвучит хоральная партита Ach wie nichtig, ach wie flüchtig («Ах, как мимолетна, ах, как ничтожна [человеческая жизнь]»).

Концерт си минор Вальтера интересен тем, что является органной транскрипцией концерта для струнных инструментов Антонио Вивальди. В программе также представлены трактовки Пахельбеля и Муффата, которые являются единственными представителями южнонемецкой органной школы. Чакона in f демонстрирует мастерство Пахельбеля в написании многочисленных вариаций на неизменно повторяющуюся тему в басу.

Исполнитель и программа

Солистка концерта — Галина Ельшаева. В программе прозвучат: