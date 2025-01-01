Меню
Киноафиша Концерт органной музыки «Немецкие традиции»

Концерт органной музыки «Немецкие традиции»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Немецкие традиции»

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины приглашает вас на уникальное музыкальное событие!

Погружение в немецкую музыкальную культуру

Концерт органной музыки «Немецкие традиции» подарит зрителям возможность насладиться великолепием немецкой органной музыки. Программа включает произведения выдающихся композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Макс Регер и другие мастера, чьи работы оставили глубокий след в мировой музыкальной культуре.

Исторический контекст

Немецкая органная музыка обладает богатой историей, уходящей корнями в Средние века. Орган в церкви Святой Екатерины станет не просто инструментом, а настоящим участником музыкальной драмы, рассказывая о чувствах и эмоциях, которые вдохновляли композиторов.

Не упустите шанс!

Этот концерт — это не просто возможность послушать прекрасную музыку. Это шанс побывать в атмосфере, где искусство и философия переплетаются, создавая уникальный опыт. Спешите приобрести билеты, чтобы не упустить этот великолепный вечер! Лучшие места уже распродаются!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
18:00 от 700 ₽

