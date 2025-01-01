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Киноафиша Концерт органной музыки «Музыка веры и разума»

Концерт органной музыки «Музыка веры и разума»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Музыка веры и разума»

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей классической музыки и духовного искусства.

Программа концерта

В программе концерта представлены произведения великих композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Максимилиан Шёнберг и другие. Органист исполняет как классические, так и современные пьесы, что создаст уникальное звучание и атмосферу.

Церковь Святой Екатерины

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины — это не только архитектурный шедевр, но и важный культурный центр. Она славится своим великолепным органом, который был установлен еще в XIX веке и продолжает радовать слушателей высоким качеством звучания.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом концерта. Рекомендуем забронировать места заранее, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.

Не упустите возможность погрузиться в мир органной музыки и насладиться атмосферой веры и разума. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
16:00 от 700 ₽

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