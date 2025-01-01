Концерт органной музыки «Музыка веры и разума»

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей классической музыки и духовного искусства.

Программа концерта

В программе концерта представлены произведения великих композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Максимилиан Шёнберг и другие. Органист исполняет как классические, так и современные пьесы, что создаст уникальное звучание и атмосферу.

Церковь Святой Екатерины

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины — это не только архитектурный шедевр, но и важный культурный центр. Она славится своим великолепным органом, который был установлен еще в XIX веке и продолжает радовать слушателей высоким качеством звучания.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом концерта. Рекомендуем забронировать места заранее, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.

Не упустите возможность погрузиться в мир органной музыки и насладиться атмосферой веры и разума. Ждем вас на концерте!