Концерт органной музыки «Музыка австрийского двора» в Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который состоится в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей классической музыки и всех, кто ценит великолепие органного звучания.

Программа концерта

В ходе вечера будут представлены произведения известных австрийских композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди и Иоганн Георг Альбрехтсбергер. Эти музыкальные шедевры позволят вам погрузиться в атмосферу австрийского двора XVIII века, когда органная музыка достигала своего расцвета.

Исполнитель

Концерт будет исполнен талантливым органистом Иваном Петровым, который имеет богатый опыт выступлений как в России, так и за границей. Иван уже успел завоевать признание зрителей благодаря своим мастерским интерпретациям классических произведений.

Место проведения

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины известна своим потрясающим акустическим пространством и великолепной архитектурой. Это идеальное место для проведения органного концерта, где каждый звук будет звучать чисто и мощно.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом мероприятия. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.

Не упустите шанс окунуться в мир великих музыкальных традиций и насладиться великолепием органной музыки!