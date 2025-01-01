Меню
Концерт органной музыки «Мастер органных транскрипций»
Необычная программа: органные транскрипции Баха

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат органные транскрипции оркестровых произведений, осуществленные великим Иоганном Себастьяном Бахом. В своей программе композитор стремился сделать музыку более доступной, сохраняя при этом замысел её первоисточников.

Архитектура звучания: орган как оркестр

В этом контексте орган выступает как универсальный инструмент, обладающий диапазоном звучания, сопоставимым с оркестром. В концертах ре минор, до мажор и ля минор орган воплощает звучание барочного оркестра, предоставляя слушателям возможность насладиться типичными скрипичными фактурами и текстурой, состоящей из двух групп инструментов с различным звучанием.

Творчество Баха и Вивальди

Бах высоко ценил творчество итальянского композитора Антонио Вивальди. Он с бережностью относился к оригиналу, выполняя транскрипции его произведений и подчеркивая «оркестровость» их звучания. Например, для соль-мажорного концерта Бах выбрал концерт для струнных инструменов герцога Иоганна Эрнста IV Саксен-Веймарского, известного своим виртуозным исполнением на скрипке.

Структура концертов

Большинство органных концертов Баха имеют трехчастную структуру: быстрые части обрамляют медленную лирическую середину. Концерт ре минор состоит из пяти частей, в котором первый раздел – это диалог солирующих инструментов, а второй демонстрирует полное звучание оркестра. Центром композиции является фуга, третья часть, за которой следует одно из самых красивых произведений органной литературы – Largo e spiccato.

Исполнитель и программа концерта

Исполнитель концерта: Андрей Шейко (орган, г. Москва).

В программе:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750):
    • Концерт ре минор, BWV 596 (транскрипция концерта ре минор, RV 565 Антонио Вивальди):
      • [Allegro]
      • Grave
      • Fuga
      • Largo e spiccato
      • [Allegro]
    • Концерт до мажор, BWV 984 (транскрипция концерта до мажор Иоганна Эрнста IV Саксен-Веймарского):
      • Adagio e affettuoso
      • Allegro assai
    • Концерт ля минор, BWV 593 (транскрипция концерта ля минор, RV 522 Антонио Вивальди):
      • Tempo giusto
      • Adagio senza Pedale, ma due Claviere
      • Allegro
    • Концерт соль мажор, BWV 592 (транскрипция концерта соль мажор Иоганна Эрнста IV Саксен-Веймарского):
      • Allegro
      • Grave
      • Presto
    • Концерт до мажор, BWV 594 (транскрипция концерта ре мажор «Великий Могол», RV 208 Антонио Вивальди):
      • Recitativo: Adagio
      • Allegro

Не упустите возможность насладиться этими гармоничными произведениями в исполнении талантливого организатора.

