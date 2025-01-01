Концерт органной музыки «Мастер органных транскрипций»

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат органные транскрипции оркестровых произведений, осуществленные великим Иоганном Себастьяном Бахом. В своей программе композитор стремился сделать музыку более доступной, сохраняя при этом замысел её первоисточников.
В этом контексте орган выступает как универсальный инструмент, обладающий диапазоном звучания, сопоставимым с оркестром. В концертах ре минор, до мажор и ля минор орган воплощает звучание барочного оркестра, предоставляя слушателям возможность насладиться типичными скрипичными фактурами и текстурой, состоящей из двух групп инструментов с различным звучанием.
Бах высоко ценил творчество итальянского композитора Антонио Вивальди. Он с бережностью относился к оригиналу, выполняя транскрипции его произведений и подчеркивая «оркестровость» их звучания. Например, для соль-мажорного концерта Бах выбрал концерт для струнных инструменов герцога Иоганна Эрнста IV Саксен-Веймарского, известного своим виртуозным исполнением на скрипке.
Большинство органных концертов Баха имеют трехчастную структуру: быстрые части обрамляют медленную лирическую середину. Концерт ре минор состоит из пяти частей, в котором первый раздел – это диалог солирующих инструментов, а второй демонстрирует полное звучание оркестра. Центром композиции является фуга, третья часть, за которой следует одно из самых красивых произведений органной литературы – Largo e spiccato.
Исполнитель концерта: Андрей Шейко (орган, г. Москва).
В программе:
Не упустите возможность насладиться этими гармоничными произведениями в исполнении талантливого организатора.