Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт органной музыки «Лист — философ или романтик?»
Киноафиша Концерт органной музыки «Лист — философ или романтик?»

Концерт органной музыки «Лист — философ или романтик?»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творчество Ференца Листа. Концерт в соборе

Запросите незабываемые эмоции на творческом вечере, посвященном виртуозу органной музыки Ференцу Листу. Событие обещает быть уникальным погружением в мир его произведений, которые отражают дух немецкого органного романтизма.

Лист — новатор и мастер

Творчество Ференца Листа представляет собой самостоятельную область в органном романтизме. В отличие от своих современников, придерживавшихся традиций, Лист стал ярким новатором. Его органные сочинения объединяют фортепианные и оркестровые принципы, а виртуозность изложения делает их сопоставимыми с симфоническими полотнами.

Главные произведения вечера

В программе звучат масштабные опусы композитора:

  • Вариации «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen»
  • Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H

Глубина эмоций в вариациях

Вариации «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen» основаны на двух мотивах И. С. Баха, каждый из которых погружает слушателя в атмосферу глубокой скорби и трагизма. Финал произведения содержит протестантский хорал «Was Gott tut, das ist wohlgetan», который служит гимном всепрощающему божеству и разрешает противоречия жизни.

Наследие Баха и Листа

Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H представляют собой дань уважения Леопольду Баху. В основу композиции положена монограмма, складывающаяся из нот B, A, C, H. Драматургия произведения напоминает вариации, с торжественным завершением, воспринимаемым как homage величайшему мастеру барокко.

Исполнитель и программа

Исполнение произведений доверено талантливой органистке Ольге Котляровой. В программе представлены:

  • Две пьесы, S.268: Introitus Trauerode (Die Todten).
  • Oration Ave Maria d'Arcadelt, S.183/2.
  • Ave Maria III, S.60.
  • Вариации Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, S.179.
  • Ora pro nobis (Litanei), S.262.
  • Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H, S.260.

Не упустите возможность погрузиться в гениальное творчество Ференца Листа и насладиться атмосферой, пронизанной музыкой, полной страсти и эмоций.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
19:30 от 700 ₽

В ближайшие дни

Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
0+
Поп
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
24 ноября в 20:25 Теплоход «Акватория звука»
от 300 ₽
Орган при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган при Свечах
6 сентября в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 799 ₽
Горшенев. Есенин. Жизнь поэта. Юбилейный концерт
12+
Рок
Горшенев. Есенин. Жизнь поэта. Юбилейный концерт
4 октября в 19:00 Октябрьский
от 2600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше