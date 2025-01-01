Концерт органной музыки «Лист — философ или романтик?»

Творчество Ференца Листа. Концерт в соборе

Запросите незабываемые эмоции на творческом вечере, посвященном виртуозу органной музыки Ференцу Листу. Событие обещает быть уникальным погружением в мир его произведений, которые отражают дух немецкого органного романтизма.

Лист — новатор и мастер

Творчество Ференца Листа представляет собой самостоятельную область в органном романтизме. В отличие от своих современников, придерживавшихся традиций, Лист стал ярким новатором. Его органные сочинения объединяют фортепианные и оркестровые принципы, а виртуозность изложения делает их сопоставимыми с симфоническими полотнами.

Главные произведения вечера

В программе звучат масштабные опусы композитора:

Вариации «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen»

Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H

Глубина эмоций в вариациях

Вариации «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen» основаны на двух мотивах И. С. Баха, каждый из которых погружает слушателя в атмосферу глубокой скорби и трагизма. Финал произведения содержит протестантский хорал «Was Gott tut, das ist wohlgetan», который служит гимном всепрощающему божеству и разрешает противоречия жизни.

Наследие Баха и Листа

Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H представляют собой дань уважения Леопольду Баху. В основу композиции положена монограмма, складывающаяся из нот B, A, C, H. Драматургия произведения напоминает вариации, с торжественным завершением, воспринимаемым как homage величайшему мастеру барокко.

Исполнитель и программа

Исполнение произведений доверено талантливой органистке Ольге Котляровой. В программе представлены:

Две пьесы, S.268: Introitus Trauerode (Die Todten).

Oration Ave Maria d'Arcadelt, S.183/2.

Ave Maria III, S.60.

Вариации Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, S.179.

Ora pro nobis (Litanei), S.262.

Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H, S.260.

Не упустите возможность погрузиться в гениальное творчество Ференца Листа и насладиться атмосферой, пронизанной музыкой, полной страсти и эмоций.