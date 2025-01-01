Концерт органной музыки «Легенды Скандинавии»

Скандинавские мелодии: концерт органной музыки и вистла

Приглашаем вас на уникальный концерт, где орган и вистл создадут неповторимую атмосферу скандинавской музыки. Это выступление обещает погрузить слушателей в мир разнообразных звуков и мелодий, от классики до народного фольклора.

О музыке и исполнителе

Кристина Ротаева, талантливый органист из Петрозаводска, исполнит программу, включающую произведения таких композиторов, как Оскар Линдберг и Август Сёдерман. Сопоставление органа и вистла — оригинальное решение, позволяющее передать богатство скандинавского музыкального наследия.

В программу концерта входят:

Бьярне Слэгедаль (1927–2014) — Вариации на норвежскую тему «О как радостно это будет»

(1927–2014) — Вариации на норвежскую тему «О как радостно это будет» Шведская традиционная мелодия — Allt under himmels fäste (транскрипции для органа и вистла Й. С. Свендсена, К. Ротаевой)

— Allt under himmels fäste (транскрипции для органа и вистла Й. С. Свендсена, К. Ротаевой) Оскар Линдберг (1887–1955) — Соната для органа соль минор, op. 23 (Marcia elegiaca, Adagio, Alla Sarabanda, Finale)

(1887–1955) — Соната для органа соль минор, op. 23 (Marcia elegiaca, Adagio, Alla Sarabanda, Finale) Скандинавская старинная мелодия — Mitt Hjerte Alltid Vanker («Моё сердце часто бьётся», транскрипция для органа и вистла К. Ротаевой)

— Mitt Hjerte Alltid Vanker («Моё сердце часто бьётся», транскрипция для органа и вистла К. Ротаевой) Август Сёдерман (1832–1876) — «Шведский свадебный марш»

(1832–1876) — «Шведский свадебный марш» Йохан Северин Свендсен (1840–1911) — Романс (транскрипция для органа У. Й. Уэстбрука)

(1840–1911) — Романс (транскрипция для органа У. Й. Уэстбрука) Ян Зварт (1877–1937) — Гимн для органа «Предстаньте перед Богом»

(1877–1937) — Гимн для органа «Предстаньте перед Богом» Оскар Линдберг — Gammal fäbodpsalm från Dalarna («Старинный псалом из Даларны»)

— Gammal fäbodpsalm från Dalarna («Старинный псалом из Даларны») Джон Фьеллестад (род. 1984) — Токката для органа, ор. 1

(род. 1984) — Токката для органа, ор. 1 Эгиль Ховланд (1924–2013) — Интерлюдия «Самая красивая роза»

(1924–2013) — Интерлюдия «Самая красивая роза» Нильс Гаде (1817–1890) — Фантазия на хорал Lobe den Herren (Festpraeludium, 1973)

Сегодняшний концерт позволит вам прикоснуться к музыкальным жемчужинам Скандинавии. Не упустите возможность насладиться глубиной и красотой звучания народных мелодий и классических произведений!