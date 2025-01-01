Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Концерт органной музыки «Из глубины веков»

Концерт органной музыки «Из глубины веков»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Из глубины веков»

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие обещает стать настоящим погружением в мир музыкальных шедевров разных эпох и стилей.

О программе концерта

В программе концерта собраны произведения композиторов, чьи творения оставили заметный след в истории музыки. Зрители смогут насладиться звуками органа, игралого на историческом инструменте, что добавит особую атмосферу каждому произведению.

Интересные факты

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины является одной из старейших церквей Санкт-Петербурга и представляет собой значимую историческую ценность. Орган, на котором будет проходить концерт, выполнен мастерами вручную и обладает уникальным звуком, привлекающим музыкантов и меломанов со всего мира.

Ждем вас на этом незабываемом вечере, где классическая музыка встретится с духовной атмосферой. Это событие станет отличным способом провести время в кругу друзей или в компании близких!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
19:30 от 700 ₽

В ближайшие дни

Вечный Бах
6+
Классическая музыка
Вечный Бах
22 августа в 20:00 Анненкирхе
от 1100 ₽
Клуб маленьких эстетов. Балет на музыку Моцарта «Принцесса на горошине»
0+
Классическая музыка
Клуб маленьких эстетов. Балет на музыку Моцарта «Принцесса на горошине»
6 сентября в 15:30 Особняк Серебрякова
от 1900 ₽
Star Wars. Музыкальное шоу в Планетарии
0+
Неоклассика
Star Wars. Музыкальное шоу в Планетарии
18 сентября в 21:00 Планетарий 1
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше