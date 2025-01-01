Концерт органной музыки «Хвала барокко» в церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт органной музыки «Хвала барокко», который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Этот концерт станет настоящим праздником для любителей классической музыки и ценителей барочного стиля.

Что вас ждет

В программе концерта — произведения великих композиторов барокко, таких как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель и Антонио Вивальди. Искусно исполненные на историческом органе, их произведения перенесут вас в эпоху величия и гармонии.

Интересные факты

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины была построена в 1772 году и славится своим великолепным органом, который был восстановлен в начале 2000-х годов.

Органная музыка барокко известна своей сложной фактурой и выраженной эмоциональностью, что делает её особенно привлекательной для слушателей.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом мероприятия. Рекомендуем заблаговременно забронировать места, так как количество билетов ограничено.

Не пропустите этот шанс погрузиться в мир барочной музыки и насладиться атмосферой уникального музыкального вечера!