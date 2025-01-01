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Киноафиша Концерт органной музыки «Грань вечности»

Концерт органной музыки «Грань вечности»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Грань вечности» в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки «Грань вечности», который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Этот вечер станет настоящим погружением в мир звуков, где орган, величественный инструмент, раскроет свои возможности в полном объеме.

Программа концерта

В программе концерта представлены произведения классических композиторов, таких как И.С. Бах, Д. Букстехуде и других. Вы сможете услышать удивительные интерпретации, которые позволят вам по-новому взглянуть на привычные мелодии.

Орган и его особенности

Орган, который будет звучать на концерте, был установлен в церкви Святой Екатерины в 2005 году и является одним из лучших инструментов в регионе. Его уникальная конструкция и богатство звуковых регистров создают неповторимую атмосферу, способную заворожить каждого слушателя.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом концерта. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено. Также предусмотрены специальные предложения для групповых посещений.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и погрузиться в «Грань вечности», где музыка и духовность соединяются в единое целое.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
19:30 от 700 ₽

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