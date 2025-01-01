Концерт органной музыки «Две эпохи»

Музыкальный диалог: органные шедевры от барокко до романтизма

Концерт, который предстанет перед зрителями, откроет две стилистически разные грани музыкального искусства: французскую и немецкую органные традиции. Под названием «Большой диалог» Луи Маршана скрывается яркое произведение, которое демонстрирует все звуковые возможности барочного органа. Такое название можно интерпретировать как «разговор» различных регистров органа.

В программе также представлено произведение «Кукушка» французского композитора Луи-Клода Дакена. Этот музыкальный номер наполнен звукоизобразительными эффектами, позволяя слушателям насладиться пением этой птицы.

Немецкие мастера барокко

Иоганн Готфрид Вальтер и Иоганн Себастьян Бах – ключевые фигуры немецкой музыки эпохи барокко. Их концерты в си миноре и соль мажоре интересны тем, что были написаны как транскрипции произведений для струнных инструментов Антонио Вивальди и веймарского герцога Иоганна Эрнста IV. В данных произведениях орган выступает в роли барочного оркестра, сочетая различные инструментальные группы и фактуры.

Двухчастный цикл «вступление и фуга» – один из ведущих жанров органного творчества Баха. Прелюдия и фуга ля минор удивляют своей монументальностью и насыщенными музыкальными образами. Прелюдия изобилует фразами, создающими высокопатетическое звучание, в то время как фуга приобретает танцевальные и драматические оттенки по мере развития.

Романтические глубины

В заключение концерта зрители смогут услышать произведения выдающихся представителей романтической эпохи: Иоганнеса Брамса и Александра Гильмана. Цикл хоральных прелюдий Брамса op. 122 — предпоследнее сочинение композитора, наполненное глубоким философским содержанием. Обработка «Herzlich tut mich verlangen» («Всем сердцем жажду я блаженного конца») воспринимается как скорбный монолог о земной жизни.

Финал первой органной сонаты Александра Гильмана куда более оптимистичен. Музыка этой части проходит путь «от мрака к свету»: выразительная драматическая сфера сменяется торжественным и ликующим настроением.

Исполнитель и программа концерта

Исполнитель: Александр Новосёлов (орган, г. Кондопога)