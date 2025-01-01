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Киноафиша Концерт органной музыки «Два немецких гения»

Концерт органной музыки «Два немецких гения»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Два гения — две эпохи: Бах и Брамс

Приглашаем вас на уникальный органный концерт с Татьяной Андриановой, московской гостьей органных концертов на Ковенском. В этом вечере мы погрузимся в мир величественной музыки двух великих композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Иоганнеса Брамса.

Бах: Альфа и омега органной музыки

Иоганн Себастьян Бах — это имя, которое невозможно отделить от органной музыки. Он был не только блестящим органистом и виртуозом, но и истинным мастером импровизации. Бах создавал свои произведения в различных жанрах, от миниатюрных хоральных прелюдий до масштабных прелюдий и фуг. Его творчество стало основой для многих органистов, а его имя ассоциируется с величественными органами, которые он «принимал» и с которыми работал.

Брамс: Мелодии сердца

В отличие от Баха, Иоганнес Брамс больше известен широкой публике своими симфониями и камерной музыкой, включая знаменитые «Венгерские танцы». Однако и он не обошел стороной короля инструментов. В начале своей карьеры Брамс создавал прелюдии и фуги, которые могли бы соперничать с баховскими. В конце своей жизни, находясь на грани, он написал цикл Хоральных прелюдий, где известные мелодии лютеранских хоралов обретают новое романтическое звучание.

Погружение в музыку двух эпох

На концерте мы услышим, как Бах и Брамс, два гения, представят свои эпохи через органную музыку. Не упустите возможность насладиться этим удивительным музыкальным путешествием и соприкоснуться с величественными произведениями, которые остаются актуальными и сегодня.

Ждем вас на нашем концерте, чтобы вместе открыть удивительный мир Баха и Брамса!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
19:30 от 700 ₽

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