Киноафиша Концерт органной музыки «Бах во Франции»

Концерт органной музыки «Бах во Франции»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки: «Бах во Франции» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки «Бах во Франции», который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие станет настоящим праздником для любителей классической музыки и поклонников творчества Иоганна Себастьяна Баха.

Великий композитор и его влияние

Иоганн Себастьян Бах, безусловно, является одной из самых значимых фигур в истории западной классической музыки. Его произведения оказывали огромное влияние на музыкальную культуру Франции и всего мира. В программе концерта будут звучать как знаменитые, так и менее известные произведения композитора, которые раскроют многогранность его таланта.

Неповторимая атмосфера

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, известная своим великолепным органом, станет идеальным местом для этого музыкального вечера. Архитектурные детали и акустика церкви создают неповторимую атмосферу, дополняя звучание органной музыки.

Информация о событии

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой Баха в исполнении мастеров органного искусства. Концерт пройдет в укромном уголке Петербурга, который хранят тепло и духовность.

Присоединяйтесь к нам и окунитесь в мир классической музыки под сводами исторической церкви!

