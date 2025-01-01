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Киноафиша Концерт органной музыки «Бах. Преклонение»

Концерт органной музыки «Бах. Преклонение»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Бах. Преклонение» в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки «Бах. Преклонение», который состоится в уютной атмосфере Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки и поклонников великого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Что вас ждет?

На концерте будут исполнены самые известные произведения Баха, включая «Токкату и фугу ре минор» и «Вариации на тему Арио». Вы сможете насладиться глубокими музыкальными размышлениями композитора, который считается одним из величайших мастеров органной музыки.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом концерта. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено.

Не упустите возможность!

Концерт «Бах. Преклонение» — это не просто музыкальное событие, это возможность прикоснуться к великой культуре и насладиться шедеврами, которые вдохновляют поколения. Мы ждем вас на этом уникальном мероприятии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
18:00 от 700 ₽

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