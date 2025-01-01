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Киноафиша Концерт органной музыки «Бах и наследие кельтов»

Концерт органной музыки «Бах и наследие кельтов»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Бах и наследие кельтов»

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие позволит вам погрузиться в мир музыкального наследия Иоганна Себастьяна Баха и его кельтских вдохновений.

Что вас ждет?

В программе концерта прозвучат известные произведения Баха, а также композиции, вдохновленные кельтскими мотивами. Вы сможете услышать, как традиционная кельтская музыка переплетается с классическими произведениями, создавая неповторимое звучание.

Орган

Особое внимание будет уделено великолепному органу церкви Святой Екатерины. Этот инструмент имеет богатую историю и считается одним из лучших в городе. Его уникальные звуковые характеристики позволят вам полностью насладиться каждым аккордом.

Как добраться

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины расположена в центре города. Вы сможете добраться до нее на общественном транспорте или на автомобиле. Рекомендуем заранее ознакомиться с маршрутами и стоянками.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед концертом. Убедитесь, что вы забронировали свое место заранее, так как количество мест ограничено.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте «Бах и наследие кельтов»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
16:00 от 700 ₽

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