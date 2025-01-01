Концерт органной музыки «Бах и наследие кельтов»

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие позволит вам погрузиться в мир музыкального наследия Иоганна Себастьяна Баха и его кельтских вдохновений.

Что вас ждет?

В программе концерта прозвучат известные произведения Баха, а также композиции, вдохновленные кельтскими мотивами. Вы сможете услышать, как традиционная кельтская музыка переплетается с классическими произведениями, создавая неповторимое звучание.

Орган

Особое внимание будет уделено великолепному органу церкви Святой Екатерины. Этот инструмент имеет богатую историю и считается одним из лучших в городе. Его уникальные звуковые характеристики позволят вам полностью насладиться каждым аккордом.

Как добраться

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины расположена в центре города. Вы сможете добраться до нее на общественном транспорте или на автомобиле. Рекомендуем заранее ознакомиться с маршрутами и стоянками.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед концертом. Убедитесь, что вы забронировали свое место заранее, так как количество мест ограничено.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте «Бах и наследие кельтов»!