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Киноафиша Концерт органной музыки «Бах и музыка северных морей»

Концерт органной музыки «Бах и музыка северных морей»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Бах и музыка северных морей» в соборе

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины приглашает всех ценителей музыки на уникальный концерт органной музыки под названием «Бах и музыка северных морей». 

Программа концерта

В программе концерта представлены произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также композиторов из стран северных морей. Вы услышите как известные органные сочинения великого мастера, так и менее известные, но не менее впечатляющие работы современных авторов. Концертная программа была тщательно подобрана для того, чтобы показать разнообразие музыкальных стилей и традиций северного региона.

О церкви Святой Екатерины

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, расположенная в самом центре города, отличается не только уникальной архитектурой, но и отличной акустикой, что делает ее идеальным местом для органных концертов. Церковь была построена в XIX веке и по сей день сохраняет атмосферу уюта и духовности.

Билеты и информация

Билеты на концерт можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом мероприятия. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уютной обстановке!

Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
18:00 от 700 ₽

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