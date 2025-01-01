Концерт органной музыки «Бах и музыка северных морей» в соборе

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины приглашает всех ценителей музыки на уникальный концерт органной музыки под названием «Бах и музыка северных морей».

Программа концерта

В программе концерта представлены произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также композиторов из стран северных морей. Вы услышите как известные органные сочинения великого мастера, так и менее известные, но не менее впечатляющие работы современных авторов. Концертная программа была тщательно подобрана для того, чтобы показать разнообразие музыкальных стилей и традиций северного региона.

О церкви Святой Екатерины

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, расположенная в самом центре города, отличается не только уникальной архитектурой, но и отличной акустикой, что делает ее идеальным местом для органных концертов. Церковь была построена в XIX веке и по сей день сохраняет атмосферу уюта и духовности.

Билеты и информация

Билеты на концерт можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом мероприятия. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уютной обстановке!

Ждем вас на концерте!