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Киноафиша Концерт органной музыки «Бах и французский романтизм»

Концерт органной музыки «Бах и французский романтизм»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Бах и французский романтизм» в Церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки.

Программа концерта

В рамках концерта вы услышите произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также работы французских романтиков. Органная музыка Баха, известная своей глубиной и эмоциональной насыщенностью, будет сопровождаться произведениями, отражающими романтические настроения и мелодические искания XIX века.

Место проведения

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, расположенная в центре города, славится своим великолепным органом и уникальной акустикой. Это идеальное место для проведения органных концертов.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом концерта. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о месте, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.

Не упустите шанс погрузиться в мир органной музыки и насладиться вечерним концертом, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
18:00 от 700 ₽

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