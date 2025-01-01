Концерт органной музыки «Бах и французский романтизм»

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки.
В рамках концерта вы услышите произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также работы французских романтиков. Органная музыка Баха, известная своей глубиной и эмоциональной насыщенностью, будет сопровождаться произведениями, отражающими романтические настроения и мелодические искания XIX века.
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, расположенная в центре города, славится своим великолепным органом и уникальной акустикой. Это идеальное место для проведения органных концертов.
Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом концерта. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о месте, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.
Не упустите шанс погрузиться в мир органной музыки и насладиться вечерним концертом, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!