Концерт органной музыки «Бах и французский романтизм» в Церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки.

Программа концерта

В рамках концерта вы услышите произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также работы французских романтиков. Органная музыка Баха, известная своей глубиной и эмоциональной насыщенностью, будет сопровождаться произведениями, отражающими романтические настроения и мелодические искания XIX века.

Место проведения

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, расположенная в центре города, славится своим великолепным органом и уникальной акустикой. Это идеальное место для проведения органных концертов.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом концерта. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о месте, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.

Не упустите шанс погрузиться в мир органной музыки и насладиться вечерним концертом, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!