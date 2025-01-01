Меню
Концерт органной музыки «Bach only»
Концерт органной музыки «Bach only»

Концерт органной музыки «Bach only»

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер органной музыки: шедевры Иоганна Себастьяна Баха

«Никакая органная музыка без тесной связи с Бахом не может существовать», — отмечал немецкий композитор Макс Регер, подтверждая значимость Баха для органной культуры. Концерты «Bach only» открывают перед зрителями различные аспекты наследия великого полифониста, его музыкальный язык и принципы творчества в области органного искусства.

Программа концерта

В программе вечернего концерта прозвучат следующие произведения:

  • Фантазия соль мажор (Pièce d’Orgue), BWV 572
  • Прелюдия и фуга ре минор, BWV 539
  • Токката, adagio и фуга до мажор, BWV 564
  • Три хоральные прелюдии из цикла «18 Лейпцигских хоралов»:
    • Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654
    • Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658
    • Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659
  • Концерт ля минор, BWV 593 (транскрипция концерта ля минор, RV 522 Антонио Вивальди)
    • Adagio
    • Allegro
  • Токката и фуга ре минор, BWV 565

Шедевры Баха

Фантазия соль мажор — одно из самых жизнеутверждающих сочинений Баха. Уникальная структура этой работы включает монументальную пятиголосную фугу, окруженную свободно-импровизационными разделами. Эти элементы создают динамическое и выразительное музыкальное полотно.

Токката, adagio и фуга до мажор демонстрируют двухчастный цикл за счет контраста медленной и быстрой частями, что было характерно для эпохи барокко. Сравнительные элементы в жанре «вступление и фуга» позволяют органу быть не только инструментом, но и полноправным участником музыкального диалога.

Основу органного наследия Баха составляют хоральные обработки. Композиции из «18 Лейпцигских хоралов» особенные своей сложностью и глубоким содержанием текстов. Каждое произведение передает духовное послание, такое как вечная красота человеческой жизни, пришествие Христа и любовь к Богу.

Завершение программы

Кульминацией концерта станет Токката и фуга ре минор, BWV 565. Это одно из самых известных произведений Баха, которое служит визитной карточкой органных концертов.

Исполнитель

Концерт исполнит Лилия Кузнецова на органе, погружая зрителей в мир барочной музыки и безмерной красоты произведений Баха.

