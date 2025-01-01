Концерт органной музыки «Bach only»

«Никакая органная музыка без тесной связи с Бахом не может существовать», — отмечал немецкий композитор Макс Регер, подтверждая значимость Баха для органной культуры. Концерты «Bach only» открывают перед зрителями различные аспекты наследия великого полифониста, его музыкальный язык и принципы творчества в области органного искусства.
В программе вечернего концерта прозвучат следующие произведения:
Фантазия соль мажор — одно из самых жизнеутверждающих сочинений Баха. Уникальная структура этой работы включает монументальную пятиголосную фугу, окруженную свободно-импровизационными разделами. Эти элементы создают динамическое и выразительное музыкальное полотно.
Токката, adagio и фуга до мажор демонстрируют двухчастный цикл за счет контраста медленной и быстрой частями, что было характерно для эпохи барокко. Сравнительные элементы в жанре «вступление и фуга» позволяют органу быть не только инструментом, но и полноправным участником музыкального диалога.
Основу органного наследия Баха составляют хоральные обработки. Композиции из «18 Лейпцигских хоралов» особенные своей сложностью и глубоким содержанием текстов. Каждое произведение передает духовное послание, такое как вечная красота человеческой жизни, пришествие Христа и любовь к Богу.
Кульминацией концерта станет Токката и фуга ре минор, BWV 565. Это одно из самых известных произведений Баха, которое служит визитной карточкой органных концертов.
Концерт исполнит Лилия Кузнецова на органе, погружая зрителей в мир барочной музыки и безмерной красоты произведений Баха.