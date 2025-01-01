Концерт органной музыки «Bach only»

Вечер органной музыки: шедевры Иоганна Себастьяна Баха

«Никакая органная музыка без тесной связи с Бахом не может существовать», — отмечал немецкий композитор Макс Регер, подтверждая значимость Баха для органной культуры. Концерты «Bach only» открывают перед зрителями различные аспекты наследия великого полифониста, его музыкальный язык и принципы творчества в области органного искусства.

Программа концерта

В программе вечернего концерта прозвучат следующие произведения:

Фантазия соль мажор (Pièce d’Orgue), BWV 572

Прелюдия и фуга ре минор, BWV 539

Токката, adagio и фуга до мажор, BWV 564

Три хоральные прелюдии из цикла «18 Лейпцигских хоралов»: Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654 Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658 Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659

Концерт ля минор, BWV 593 (транскрипция концерта ля минор, RV 522 Антонио Вивальди) Adagio Allegro

Токката и фуга ре минор, BWV 565

Шедевры Баха

Фантазия соль мажор — одно из самых жизнеутверждающих сочинений Баха. Уникальная структура этой работы включает монументальную пятиголосную фугу, окруженную свободно-импровизационными разделами. Эти элементы создают динамическое и выразительное музыкальное полотно.

Токката, adagio и фуга до мажор демонстрируют двухчастный цикл за счет контраста медленной и быстрой частями, что было характерно для эпохи барокко. Сравнительные элементы в жанре «вступление и фуга» позволяют органу быть не только инструментом, но и полноправным участником музыкального диалога.

Основу органного наследия Баха составляют хоральные обработки. Композиции из «18 Лейпцигских хоралов» особенные своей сложностью и глубоким содержанием текстов. Каждое произведение передает духовное послание, такое как вечная красота человеческой жизни, пришествие Христа и любовь к Богу.

Завершение программы

Кульминацией концерта станет Токката и фуга ре минор, BWV 565. Это одно из самых известных произведений Баха, которое служит визитной карточкой органных концертов.

Исполнитель

Концерт исполнит Лилия Кузнецова на органе, погружая зрителей в мир барочной музыки и безмерной красоты произведений Баха.