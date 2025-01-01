Концерт органной музыки «Bach only»

Звук Баха: Концерт «Bach only» в соборе

«Никакая органная музыка без глубокой связи с Бахом не может существовать», — писал немецкий композитор Макс Регер. Вечер, посвященный великому полифонисту, приглашает зрителей погрузиться в уникальный мир музыкального языка и принципов мышления Иоганна Себастьяна Баха.

Тема программы

Концерт «Bach only» — это открытие различных граней наследия Баха через призму жанра токкаты и фуги. Эти формы стали основными в его композициях наряду с обработкой хоралов.

Музыкальные особенности

Каждая токката и фуга обладает уникальными особенностями. Например, токката и фуга «Дорийская» удивляет архаичным звучанием, которое возникает за счет написания произведения в тональности ре минор с высокой шестой ступенью. Это создаёт дорийский лад, при этом Бах не указывает знаки при ключе, оставляя необходимую гармонию в руках исполнителя.

Токката и фуга ми мажор черпает вдохновение из произведений Дитриха Букстехуде, с чередованием импровизационных и фугированных разделов. В начале этой токкаты звучит виртуозное вступление, за которым следует первая фуга с её «волшебным» и очаровательным звучанием.

Финальной точкой данной части станет уверенная вторая фуга, в которой настойчиво повторяются звуки темы. Завершит цикл яркая каденция, напоминающая вступительную часть.

Интересные факты

Токката фа мажор отличается виртуозной педальной партией, требующей от исполнителя мастерства и выдержки. Особое внимание заслуживает токката, adagio и фуга до мажор, где структура расширяется до трёхчастной формы, аналогичной итальянскому концерту — быстрые токката и фуга контрастируют с медленной серединой. Педальные соло в этом произведении сравнимы с ораторскими высказываниями, передающими эмоции исполнителя.

Завершение концерта

В заключение прозвучит токката и фуга ре минор, наиболее известное органное произведение Баха, ставшее символом органного искусства эпохи барокко.

Исполнитель

Концерт представит органистка Марина Вяйзя.

В программе концерта