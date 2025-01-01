Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Концерт органной музыки «Bach only»

Концерт органной музыки «Bach only»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Bach only» в церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на незабываемый концерт органной музыки «Bach only», который пройдет в уникальной атмосфере Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это событие станет настоящим праздником для любителей классической музыки и ценителей творчества великого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Место проведения

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, расположенная в центре города, известна своим прекрасным органом и потрясающей акустикой. Это здание, построенное в неоготическом стиле, само по себе является объектом культурного наследия.

Специфика программы

В программе концерта представлены знаменитые произведения Баха, которые покажут все разнообразие и богатство его музыкального наследия. Вы услышите как величественные предлоги, так и нежные тренировки. Каждый аккорд будет наполнен глубиной и смыслом, что сделает этот вечер незабываемым.

Интересные факты

Иоганн Себастьян Бах считается одним из величайших композиторов всех времен. Хотя его работы были популярны в XVIII веке, огромный интерес к ним возродился лишь в XIX веке. Бах написал более 1000 музыкальных произведений, среди которых 250 — для органа.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты можно приобрести на сайте или в месте проведения концерта. Ждем вас на концерте, где живая музыка напомнит о вечной красоте классических произведений!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
16:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
И.Столбов кларнет, аб-т №2
15 июня в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Признание в любви
6+
Классическая музыка
Признание в любви
24 сентября в 19:00 Дом Кочневой
от 700 ₽
Музыка при свечах. Величайшая классика
0+
Классическая музыка
Музыка при свечах. Величайшая классика
12 декабря в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше