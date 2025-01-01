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Киноафиша Концерт органной музыки «Bach only»

Концерт органной музыки «Bach only»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «Bach only» в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки «Bach only», который пройдет в исторической Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это мероприятие станет настоящим подарком для любителей классической музыки и поклонников творчества Иоганна Себастьяна Баха.

Что вас ждет

В программе мероприятия прозвучат самые знаменитые произведения Баха, исполненные на уникальном органе, который был построен в 18 веке. Этот инструмент обладает неповторимым звучанием и позволяет полностью раскрыть все нюансы композиций великого композитора.

Интересные факты

  • Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины была построена в 1779 году и является одной из старейших церквей нашего города.
  • Орган, который будет звучать на концерте, был восстановлен в 2010 году и стал популярным среди музыкантов и зрителей.
  • Иоганн Себастьян Бах, живший в 1685-1750 годах, считается одним из величайших композиторов всех времен и народов, его музыка продолжает вдохновлять поколения.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести в кассе церкви или на официальном сайте. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заблаговременно позаботиться о своем посещении.

Не упустите шанс погрузиться в мир органной музыки и насладиться шедеврами Баха в атмосфере исторического храма!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
18:00 от 700 ₽

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