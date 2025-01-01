Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки «Bach only», который пройдет в исторической Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это мероприятие станет настоящим подарком для любителей классической музыки и поклонников творчества Иоганна Себастьяна Баха.
В программе мероприятия прозвучат самые знаменитые произведения Баха, исполненные на уникальном органе, который был построен в 18 веке. Этот инструмент обладает неповторимым звучанием и позволяет полностью раскрыть все нюансы композиций великого композитора.
Билеты на концерт можно приобрести в кассе церкви или на официальном сайте. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заблаговременно позаботиться о своем посещении.
Не упустите шанс погрузиться в мир органной музыки и насладиться шедеврами Баха в атмосфере исторического храма!