Концерт Оксаны Мажулис «На пороге любви»
Концерт Оксаны Мажулис «На пороге любви»

Концерт Оксаны Мажулис «На пороге любви»

О концерте/спектакле

Грандиозный концерт в Театре на Цветном

2 декабря 2025 года в Театре на Цветном пройдет яркий и незабываемый концерт Оксаны Мажулис под названием «На пороге любви». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников музыки и таланта эстрадных исполнителей.

Звезды на одной сцене

Оксана Мажулис, известная своим исключительным голосом и харизмой, соберет под одной крышей самых ярких представителей эстрады. В программе концерта — выступления не только популярных солистов, но и современных групп, что создаст уникальную атмосферу праздника.

Что ожидать

Концерт «На пороге любви» будет наполнен эмоциональными композициями, которые затронут сердца зрителей. Гостям предложат множество музыкальных номеров, среди которых как известные хиты, так и новые произведения. Не пропустите возможность насладиться живым исполнением и атмосферой настоящего театрального искусства!

Почему стоит посетить

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события. Оксана Мажулис и ее гости готовы порадовать зрителей необыкновенным шоу. Это мероприятие — отличная возможность провести вечер в компании друзей и единомышленников, погрузившись в мир музыки и эмоций.

Декабрь
2 декабря вторник
20:00
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
от 3300 ₽

