Концерт Оксаны Мажулис «На пороге любви»

2 декабря 2025 года в Театре на Цветном пройдет яркий и незабываемый концерт Оксаны Мажулис под названием «На пороге любви». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников музыки и таланта эстрадных исполнителей.
Оксана Мажулис, известная своим исключительным голосом и харизмой, соберет под одной крышей самых ярких представителей эстрады. В программе концерта — выступления не только популярных солистов, но и современных групп, что создаст уникальную атмосферу праздника.
Концерт «На пороге любви» будет наполнен эмоциональными композициями, которые затронут сердца зрителей. Гостям предложат множество музыкальных номеров, среди которых как известные хиты, так и новые произведения. Не пропустите возможность насладиться живым исполнением и атмосферой настоящего театрального искусства!
Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события. Оксана Мажулис и ее гости готовы порадовать зрителей необыкновенным шоу. Это мероприятие — отличная возможность провести вечер в компании друзей и единомышленников, погрузившись в мир музыки и эмоций.