Концерт «Новогодний экспресс»
Билеты от 1500₽
Концерт «Новогодний экспресс»

Концерт «Новогодний экспресс»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Новогодний экспресс: музыкальное путешествие к рождеству

Зима уже стучится в двери, и «Новогодний экспресс» приглашает вас на незабываемое музыкальное путешествие сквозь рождественские мелодии. В уютном зале Люмьер-Холла, на мягких пуфиках, окружённых экранами, вы сможете ощутить, как рождается праздник: от первых снежинок до звона колокольчиков.

Чарующие мелодии

В этот вечер зазвучит чарующее великолепие «Щелкунчика» Чайковского, морозная красота «Зимы» Вивальди, ностальгия из «Один дома» и многие другие мелодии, которые создают ту самую магию декабря.

Исполнители

На сцене выступят музыканты проекта ClassicaPlus:

  • Наталья Жукова — флейта
  • Евгения Богинская — виолончель
  • Иван Соколов — фортепиано
  • Андрей Самойлов — электроконтрабас

«Новогодний экспресс» — это вечер, где каждая нота приближает Рождество, а музыка становится вашим билетом в мир радости и вдохновения!

Декабрь
20 декабря суббота
21:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1500 ₽

