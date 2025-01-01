Концерт «Новогодний экспресс»

Новогодний экспресс: музыкальное путешествие к рождеству

Зима уже стучится в двери, и «Новогодний экспресс» приглашает вас на незабываемое музыкальное путешествие сквозь рождественские мелодии. В уютном зале Люмьер-Холла, на мягких пуфиках, окружённых экранами, вы сможете ощутить, как рождается праздник: от первых снежинок до звона колокольчиков.

Чарующие мелодии

В этот вечер зазвучит чарующее великолепие «Щелкунчика» Чайковского, морозная красота «Зимы» Вивальди, ностальгия из «Один дома» и многие другие мелодии, которые создают ту самую магию декабря.

Исполнители

На сцене выступят музыканты проекта ClassicaPlus:

Наталья Жукова — флейта

Евгения Богинская — виолончель

Иван Соколов — фортепиано

Андрей Самойлов — электроконтрабас

«Новогодний экспресс» — это вечер, где каждая нота приближает Рождество, а музыка становится вашим билетом в мир радости и вдохновения!