Концерт Никиты Шевчука
Билеты от 1900₽
Концерт Никиты Шевчука

Концерт Никиты Шевчука

18+
18+
Билеты от 1900₽

О концерте

Концерт Никиты Шевчука: Ирония и сарказм на сцене

Приготовьтесь к яркому вечеру стендапа с Никитой Шевчуком, известным комиком и бывшим участником команды КВН «Одесские мансы», а также шоу «Stand Up» на телеканале ТНТ. Никита — мастер искусной иронии, его монологи полны сарказма, что делает его выступления по-настоящему захватывающими.

Темы выступления

В своих выступлениях Шевчук затрагивает актуальные темы, повседневные ситуации и общественные проблемы. Он умело сочетает легкость восприятия с глубоким анализом современности, что делает его выступления привлекательными для широкой аудитории.

Стиль и подход

Юмор Никиты отличается интеллектуальностью и душевностью. Он не боится поднимать важные и серьезные темы, при этом делая их доступными для зрителей. Новизна его шуток и уникальный стиль выступления привлекают поклонников качественного стендапа, желающих насладиться истинным искусством юмора.

Не упустите возможность встретиться с Никитой Шевчуком на его концерте. Это шанс насладиться не только смехом, но и размышлениями о жизни и обществе через призму его сарказма.

Купить билет на концерт Концерт Никиты Шевчука

Декабрь
14 декабря воскресенье
17:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1900 ₽
19:30
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1900 ₽
В других городах
Февраль
Март
13 февраля пятница
19:30
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 1900 ₽
19 февраля четверг
19:30
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
от 1900 ₽
4 марта среда
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 1900 ₽
14 марта суббота
18:00
Пермский ДК железнодорожников Пермь, Локомотивная, 1
от 1900 ₽
17 марта вторник
19:30
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 1900 ₽
24 марта вторник
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1900 ₽
25 марта среда
19:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 1900 ₽

