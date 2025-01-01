Меню
Концерт «Незабытые имена»
О концерте/спектакле

Концерт «Незабытые имена» в Центральном доме работников искусств

Приглашаем вас на уникальный концерт «Незабытые имена», который состоится в Центральном доме работников искусств. Это событие посвящено великим композиторам и исполнителям, чьи творения, к сожалению, остались недооцененными и забытыми.

Что вас ждет на концерте

Во время концерта вы сможете насладиться музыкальными произведениями, которые когда-то были ввергнуты в тень истории. Мастера сцены исполнят как классические, так и малоизвестные композиции, которые прекрасно иллюстрируют разнообразие музыкального наследия.

Интересные факты

  • В этом концерте акцент сделан на тех композиторов, которые жили и творили в трудные времена, когда их музыка не находила широкого признания.
  • На сцене выступят известные музыканты и солисты, обладающие уникальными голосами и стилем исполнения.
  • В этой программе также представлены авторские обработки произведений, что добавит оригинальности каждому номеру.

Почему стоит посетить

Концерт «Незабытые имена» — это возможность прикоснуться к богатому музыкальному прошлому и открыть для себя неизведанные горизонты искусства. Вы не только насладитесь прекрасной музыкой, но и получите новую пищу для размышлений о значении и роли забытых имен в музыкальной культуре.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Ноябрь
14 ноября пятница
19:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 500 ₽

