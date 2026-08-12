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Концерт на закате – золотые часы на Неве
Киноафиша Концерт на закате – золотые часы на Неве

Концерт на закате – золотые часы на Неве

0+
Продолжительность 120 минут
Возраст 0+

О концерте

Круиз по акватории Петербурга с концертом

Град на Неве знаменит не только своими короткими белыми ночами, но и длинными золотыми часами заката северного солнца. Лучший способ насладиться этой красотой — отправиться в морской круиз «Большое петербургское кольцо» вокруг Васильевского острова. Это единственный водный маршрут Петербурга, который приведет вас туда, где даже местные жители бывали нечасто.

Программа круиза включает живую музыку и живописные виды на парадный Петербург, что делает этот вечер поистине романтичным.

Маршрут теплохода

Первая часть маршрута проходит от Благовещенского моста вверх по Неве до Смольного собора и моста Петра Великого. Вы увидите исторические памятники, такие как Медный всадник, Адмиралтейство, Эрмитаж и Петропавловскую крепость.

Вторая часть маршрута ведет вниз по малой Неве с выходом в Финский залив к Морскому фасаду, где вас встретят современные архитектурные чудеса — вантовые мосты, стадион «Газпром-Арена» и самый высокий небоскрёб Европы «Лахта-центр».

Описание теплохода

Теплоход был построен для работы с правительственными делегациями и обеспечен удобствами для прогулок в холодную погоду. Интересный факт: здесь состоялась историческая встреча Владимира Путина и Джорджа Буша (младшего).

На борту два салона: большой панорамный концертный зал на 120 человек на верхней палубе и уютная кают-компания президентов на 20 человек на нижней палубе теплохода.

Уютные мягкие диваны помогут вам наслаждаться видами Петербурга, потягивая чай или глинтвейн, даже поздней осенью и зимой. В прошлом году мы были единственными в городе, кто осуществлял круизы зимой.

На теплоходе работает музыкальный клуб-ресторан, поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. Пожалуйста, учтите, что пронос домашних питомцев без специальных переносок также не допускается.

В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в продолжении экскурсии без возмещения стоимости билетов.

По завершении круиза теплоход высадит вас у того же причала. Программа и маршрут могут меняться в зависимости от погодных условий и требований администрации города.

Rock Hit Neva — наслаждайтесь музыкой и Петербургом

Вы сможете посмотреть на известнейших музыкантов на расстоянии вытянутой руки и наслаждаться Петербургом сквозь иллюминаторы теплохода.

Отдыхаем по-питерски!

Купить билет на концерт Концерт на закате – золотые часы на Неве

Помощь с билетами
В других городах
Август
12 августа среда
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1350 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽
13 августа четверг
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1250 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
14 августа пятница
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1350 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽
15 августа суббота
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1250 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
16 августа воскресенье
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1350 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽
17 августа понедельник
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1250 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
18 августа вторник
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1350 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽
19 августа среда
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1250 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
20 августа четверг
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1350 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽
21 августа пятница
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1250 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
23 августа воскресенье
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1350 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽
24 августа понедельник
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1250 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
25 августа вторник
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1350 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽
26 августа среда
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1250 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
27 августа четверг
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1350 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽
28 августа пятница
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1250 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
29 августа суббота
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1350 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽
30 августа воскресенье
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1250 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
31 августа понедельник
20:30
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1350 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽

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