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Концерт на крыше. Золотая эпоха джаза. От Гершвина и Эллингтона до Синатры и Чика Кориа
Киноафиша Концерт на крыше. Золотая эпоха джаза. От Гершвина и Эллингтона до Синатры и Чика Кориа

Концерт на крыше. Золотая эпоха джаза. От Гершвина и Эллингтона до Синатры и Чика Кориа

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Джазовый концерт на крыше в Петербурге

Команда IMAYC начинает сезон летних концертов на крыше арт-пространства ZARENKOV GALLERY. В программе — лучшие музыканты Санкт-Петербурга, исполняющие джаз и популярную классику. Сегодня вас ждёт концерт, посвящённый Золотой эпохе джаза.

Музыкальные звёзды вечера

На сцене выступает настоящий джаз-бэнд: поющий пианист, виртуозный саксофонист, мастер контрабаса и ударники. Их звучание создаст неповторимую атмосферу, в которой музыканты будут исполнять композиции Джорджа Гершвина, Джерома Керна, Антонио Жобима и Луи Армстронга, а также хиты Фрэнка Синатры и Чика Кориа.

Программа концерта

Вас ждут знаменитые произведения:

  • Caravan
  • Girl from Ipanema
  • Fly Me to the Moon
  • Sway
  • Summertime
  • Puttin' on the Ritz
  • Hello Dolly
  • И другие легендарные композиции

Уникальная площадка

ZARENKOV GALLERY — это новая точка на культурной карте Санкт-Петербурга, открывшаяся в 2022 году. Здесь встречаются искусство живописи, скульптуры и музыки. Летние концерты на крыше будут проходить в особой атмосфере, где каждый зритель сможет насладиться как мелодиями, так и потрясающим видом на город. Кофе и горячий шоколад из кафе-шоколатерии Amazing cacao добавят вечеру особые нотки уюта.

Важная информация для зрителей

Обратите внимание: количество мест на крыше ограничено — всего 100 мест. В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств ZARENKOV GALLERY. Мы рекомендуем заранее сохранять билеты в смартфоне в виде файла или скриншота, чтобы избежать проблем с мобильным интернетом.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Ожидаем вас на музыкальном вечере, который обещает стать незабываемым!

Купить билет на концерт Концерт на крыше. Золотая эпоха джаза. От Гершвина и Эллингтона до Синатры и Чика Кориа

Помощь с билетами
В других городах
Август
13 августа четверг
20:00
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
от 2500 ₽

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