Концерт на крыше Невского «Piano-Rock» легенды в фортепианных интерпретациях — салонная вечеринка с фуршетом в музее на Невском

Музыкальная вечерняя программа в салоне Буллы

Вас ждет уникальное музыкальное событие — концерт в формате «Piano-Rock», который пройдет в историческом музее на Невском проспекте, известном как салон Буллы. Это особенная вечерняя программа объединяет элементы джаза и рок-музыки, предлагая великолепные интерпретации шедевров 70-х — 90-х годов на фортепиано и синтезаторе. На сцене звучат произведения таких легендарных групп, как Pink Floyd, Deep Purple, Queen и The Beatles.

Музыка как искусство

Каждая нота в этом концерте наполняется глубиной и мелодизмом. Пианист Илья Гончаров, награжденный орденом Святой Екатерины, в этот вечер будет не только исполнять музыку, но и вести беседу с аудиторией. Его виртуозная игра и умение импровизировать наполнят атмосферу вечера живыми эмоциями.

Портреты из музыки

Особая часть программы — это создание музыкальных портретов публики. Гончаров будет импровизировать на основе тем, предложенных зрителями, так что каждый сможет услышать свою музыкальную историю. Это уникальная возможность услышать себя в звучании музыки.

Исторический контекст

Салон, в котором пройдет концерт, обладает богатой историей. Более ста лет назад здесь создавались фотопортреты выдающихся личностей, таких как писатели, художники и общественные деятели. Среди них были поэты Есенин и Маяковский, актрисы Комиссаржевская и Вяльцева, а также знаменитый певец Шаляпин. Вечер в салоне Буллы станет не только музыкальным, но и культурным событием, погружающим в эстетику исторического Петербурга.

Комфорт и атмосфера

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом, во время которого гостей ожидает фуршет с полусладким вином, чаем, кофе и вкусными сладостями. Приятное общение с другими зрителями и уникальная возможность насладиться видами города с крыши музея добавят этому вечеру особую атмосферу.

Важно помнить

Приходите заблаговременно, чтобы насладиться обзорной крышей, откуда открывается потрясающий вид на Невский проспект и историческую часть города.

О музее

Музей-салон Буллы на Невском проспекте 54 — это не только место для концертов, но и ценная культурная инстанция, сохранившая свои традиции на протяжении более 170 лет. Вход в музей включает в себя знакомство с коллекцией, технологией старинной фотопечати, а также посещение панорамной площадки и угощение.