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Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката
Билеты от 3500₽
Киноафиша Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката

Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер на крыше: погрузитесь в атмосферу неоклассики

Отдых не покидая города, в самом центре Москвы — в атмосфере живой музыки и ярких эмоций! Лучшая неоклассика, покорившая сердца миллионов, подарит вам незабываемые впечатления. Звуки Эйнауди, Циммера и Вангелиса унесут вас в прекрасный мир музыкальных иллюзий, где будете только вы и ваши любимые люди. Проведите вечер с виртуозами квартета Мелодион, наслаждаясь звуками ударных и клавиш. Бокал напитка добавит нотку уюта в ваше настроение, а музыка подарит счастье и вдохновение — романтика на крыше станет бесценным моментом!

Программа концерта

В программе звучат авторские аранжировки композиций Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Вангелиса. Вы услышите такие известные произведения, как «Гладиатор», «1+1», «Покорение рая» и «Интерстеллер». Эти мелодии оживут благодаря звучанию глубокого, выразительного тембра струнных, а яркие инструментальные импровизации перенесут вас в другие миры.

Исполнители

Мелодион Оркестра — это сообщество молодых талантливых московских музыкантов. Их звучание создаёт многослойное пространство, в котором можно услышать голоса прошлого и эхо будущего. Это мост между мирами, где игра виртуозов пробуждает воспоминания и открывает новые смыслы.

Состав музыкантов

  • Наталья Тупикова-Мороз (альт) – художественный руководитель квартета, лауреат международных конкурсов, ученица известного российского альтиста Юрия Башмета.
  • Агафия Григорьева (скрипка) – лауреат международных конкурсов.
  • Снежана Пащенко (скрипка) – лауреат международных конкурсов.
  • Савва Григорьев (виолончель) – лауреат международных конкурсов.
  • Александр Востряков (клавиши).
  • Петр Павлюков (бас-гитара).
  • Никита Елагин (ударные, перкуссия).

Место проведения

Концерт состоится на крыше арт-галереи МАРС, атмосферном месте в центре Москвы с завораживающими видами уютных, стильных переулков Сретенки. Это уникальная локация на арт-карте исторического центра, где гармонично сочетается вневременная эстетика и современные технологии. Каждый сможет погрузиться внутрь себя, исследовать тайны внешнего и внутреннего мира, а также почувствовать радость здесь и сейчас. Интерактивные инсталляции, VR-перформансы, волны звука и света — всё это ждет вас в стильной локации Москвы, ставшей одной из главных достопримечательностей столицы.

Длительность концерта

Музыкальная программа продлится 60 минут.

Возрастное ограничение

Рекомендуемый возраст для посещения — от 12 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката

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